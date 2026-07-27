Reprodução/Instagram Paolla Oliveira curte praia e joga partida de futevôlei no Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira elegeu uma forma bastante popular entre os cariocas de curtir à beira-mar. Aos 44 anos, a atriz surgiu nas redes sociais mostrando toda a sua habilidade no futevôlei, em uma praia do Rio de Janeiro, no último domingo (26). O talento da artista com a bola surpreendeu internautas.

Além de se dedicar a esportes como boxe, natação, skate e musculação, a artista chamou atenção ao demonstrar talento com a bola nas areias do Rio pic.twitter.com/eZX5iduh4Y — iG (@iG) July 27, 2026





Nas imagens, Paolla surge ao lado de três amigos praticando o esporte na orla da capital carioca. Para a ocasião, ela apostou em um conjunto esportivo rosa-claro, composto por um top e um short-saia, além dos cabelos presos em um rabo de cavalo médio.

Um dos pontos que chamou a atenção dos seguidores da atriz foi a facilidade com que ela dominou a bola. Nos comentários da publicação, internautas repercutiram o talento da artista para o esporte. "Paolla profissões, faz de tudo", brincou uma seguidora. "Ela faz tudo mesmo", escreveu outra. "A diva faz tudo e mais um pouco", declarou um terceiro usuário do Instagram.





Corpo em movimento

Vale destacar que esse não é o único esporte praticado por Paolla Oliveira. Muito ativa, a beldade procura manter o corpo em movimento constante, por meio da prática de modalidades como natação, musculação, boxe e skate.

Em uma postagem publicada nas redes sociais da artista em 2024, ela fez um desabafo sobre como lida com a rotina de atividades físicas e como elas a ajudam a manter o corpo e a mente saudáveis.

“Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos. Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?”, escreveu a atriz.

Solteirice e nova fase na carreira

Paolla Oliveira está curtindo a vida como ninguém. Solteira desde o fim de seu relacionamento com o sambista Diogo Nogueira, anunciado no final de 2026, a beldade já teve seu nome ligado a alguns famosos, porém, negou quaisquer novas relações amorosas.

Aproveitando ao máximo a solteirice, Paolla tem sido vista frequentemente em eventos no Rio de Janeiro e curtindo momentos de lazer ao lado de amigos e familiares.

Na carreira, a atriz também vive uma fase mais livre. Experimentando bastante com o cinema e o streaming, ela tem aceitado papéis mais diversificados, que diferem das mocinhas e vilãs que interpretou nas telinhas. Atualmente ela fez sua estreia no cinema de terror nacional com o longa-metragem “A Herança de Narcisa”, que entrou em cartaz em 9 de julho.