Reprodução/Internet Gil do Vigor falou sobre a primeira relação sexual

Gil do Vigor revelou detalhes sobre sua primeira relação sexual durante participação no Papo de Segunda. O economista e ex-participante do BBB contou que viveu a experiência apenas aos 27 anos, após anos de conflitos relacionados à aparência e à religião. Segundo ele, a ansiedade tomou conta do momento e fez com que a situação terminasse de forma diferente da esperada.

Ao relembrar o episódio,afirmou que enfrentou dificuldades para lidar com a autoestima desde a juventude. O apresentador disse que tentava superar esses obstáculos desde os 17 anos, mas só conseguiu iniciar a vida sexual uma década depois. “A primeira vez que eu fiz sexo foi o caos. Foi muito ruim”, afirmou. “Eu era muito feio, de fato. Eu tinha uma dificuldade com a minha aparência. As fotos estão aí para provar", pontuou.

Na sequência, ele explicou o contexto que antecedeu a experiência. “Eu tinha realmente uma dificuldade com a minha aparência e eu estava naquele conflito religioso e eu tentei. A minha primeira vez foi com 27 anos, mas desde os 17, 18 que eu vinha tentando. Mas eu não conseguia", disse.

Ansiedade marcou o momento

O apresentador contou que o encontro aconteceu no mesmo dia em que sua irmã, Juliana, também estava conhecendo outra pessoa. Segundo ele, havia grande expectativa por causa da atração que sentia pelo rapaz. “Esse rapaz, ele era lindo, Sammy, maravilhoso. Eu acho que era assim, meu objeto de desejo”, relatou.

Apesar da expectativa, Gil do Vigor disse que a ansiedade impediu que tudo ocorresse como imaginava. “Eu estava muito ansioso, eu queria ir ao mesmo tempo e aquela ansiedade por conta da religião. E, na hora que eu fui, nós tiramos a roupa, o negócio não vigorou. Eu fiquei com muita ansiedade”, contou.

Ainda segundo o economista, o rapaz tentou tranquilizá-lo, mas o constrangimento aumentou. “Só que eu fiquei tão constrangido, porque eu não estava conseguindo e estava ansioso, eu estava com medo, que eu parei aquela relação. Eu fiquei com medo, assustado, achei que não ia ter outra pessoa que ia me desejar”, afirmou.

Depois do episódio,pediu ajuda à irmã para deixar o local. “E aí eu bato no quarto da minha irmã e digo: ‘Ju, pelo amor de Deus, eu vou embora’”, relembrou. Segundo ele, a situação gerou insegurança durante um longo período. “Me constrangeu de uma forma que, durante muito tempo, eu tinha preocupação e não conseguia ir para o ato, porque eu tinha esse medo", declarou. "Eu comecei muito conturbado, agora eu me conheço, agora eu sei o que eu gosto, o que eu quero”, concluiu.