Reprodução/TV Globo Erro de ortografia no Bom Dia Brasil

O Bom Dia Brasil desta quarta-feira (28) cometeu um deslize na gramática ao exibir uma matéria no telão do matutino. O jornalístico foi apresentado hoje por Hélter Duarte e teve o momento viralizado ao mostrar um dado sobre HIV/AIDS em 2005.

A reportagem trazia dados sobre um relatório especial "Unidas e Unidos para acabar com a AIDS", divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS (UNAIDS), durante a 26.ª Conferência Internacional de AIDS (AIDS 2026), que foi realizada no Rio de Janeiro.

Ao reportar o tema, um detalhe chamou atenção no telão do principal telejornal matutino da tela da Globo. Mostrando o número de novas infecções em 2025, que foram 1,2 milhão de novos casos e 570 mil mortes, um erro viralizou.





No dado demonstrado, a palavra "infecção" foi escrita como "infeções". O erro foi notado imediatamente pelos telespectadores da atração global. Posteriormente, o Bom Dia Brasil seguiu seu ritmo normalmente.

Quem é Hélter Duarte?

Reprodução Hélter Duarte no Bom Dia Brasil





Majoritariamente apresentado por Ana Paula Araújo, hoje o Bom Dia Brasil seguiu sob comando de Hélter Duarte. O jornalista já passou por emissoras como A TV Brasil Central e logo depois migrou para a TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiânia.

Passou também pela Globo Nordeste, em Recife, onde ficou por mais de cinco anos, apresentando e produzindo reportagens. Mudou-se para o Rio de Janeiro e fez coberturas como a morte de Tim Lopes (1950-2002) e o massacre em Realengo.

Hoje segue como apresentador do RJTV e atua em pautas para o canal carioca a nível nacional.

Sobre o Bom Dia Brasil

É um telejornal produzido pelo canal carioca. É exibido desde 3 de janeiro de 1983, apresenta todas as notícias da madrugada e tudo o que aconteceu no dia anterior no Brasil e no mundo, com análise de comentaristas ao vivo, além de algumas entrevistas ao vivo.

A atração ainda traz conteúdos a respeito do dia a dia do brasileiro. Conta com participações de Sabina Simonato, Cecília Malan, Fred Ferreira e comentários de Miriam Leitão, Andréia Sadi e Paulo César Vasconcellos.

A atração vai ao ar no ínicio da manhã, logo depois do Bom Dia São Paulo com Sabina Simonato. Ainda conta com Débora Garez trazendo notícias do esporte e Priscila Chagas falando tudo sobre a previsão do tempo.