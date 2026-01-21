Reprodução/TV Globo Ana Paula detona Brigido

O clima ficou pesado no BBB 26 após a saída de Aline Campos, durante a madrugada desta quarta-feira (21). Ana Paula Renault e Brígido brigaram na cozinha, na frente dos outros participantes. A discussão ocorreu por conta de uma fala dita na noite anterior, durante o Sincerão.

Mesmo sem ter rebatido o comentário do colega de confinamento na terça-feira (19), Ana Paula não esqueceu o episódio. Pouco tempo depois da eliminação de Aline Campos, ela decidiu cobrar Brígido Neto e disparou: "Eu vou fazer você me conhecer do pior lado".

A briga ganhou proporções maiores quando a apresentadora declarou ter sido atacada em sua honra. "Você me chamou de mau-caráter. Você não conhece a minha pessoa. Isso é gravíssimo. Você não pode me agredir como pessoa e como mulher, você não tem esse direito", disse, indignada.

Brígido não aceitou a provocação e respondeu: "Revida". Renault, então, usou uma de suas frases conhecidas no BBB 26 e retrucou: “Você não manda em mim. Só estou te dando um recado, porque não sou de falar nas costas. Não sou mau-caráter como uns e outros".

Para finalizar, a jornalista relembrou o movimento Legendários, do qual Brígido é membro. "Vai ter que subir muita montanha!", debochou, em alusão às práticas do grupo.

Bastante incomodado e sem reação, Brígido ficou calado e seguiu encarando Ana Paula.

Eliminação de Aline

Aline Campos foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB 26). Ela disputava a permanência na casa com Paula Renault e Milena, mas foi escolhida por 61,64% da média dos votos para sair, no primeiro paredão do reality, nesta terça-feira (20).

Ana Paula Renault e Milena, ficaram com 5,86% e 32,50% da média, respectivamente. Antes de sair do BBB 26, Aline se despediu de todos os participantes, menos de Ana Paula, que permaneceu na casa enquanto a ex-sister saía do programa.

🔥Ana Paula para Brigido: "Você não me conhece, mas vou fazer você conhecer meu pior lado!"pic.twitter.com/dgjUYJDEKN — Central Reality (@centralreality) January 21, 2026

Sobre o BBB 26

O Big Brother Brasil 26 estreou no início de janeiro com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país.

Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.



