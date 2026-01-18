A cantora Anitta está em turnê pelo Brasil com os "Ensaios da Anitta", um esquenta para o Carnaval deste ano. Todos os anos, a cantora escolhe temas diferentes para as fantasias que vai usar em seus show. Em 2025, as fantasias que a cantora usou homenagearam as escolas de samba do Rio e de São Paulo.
Em 2026, o tema é Cosmos e as fantasias são inspiradas nos 12 signos do zodíaco. E no primeiro show da turnê a cantora foi vestida com uma roupa branca e dourada, com muitas pedras e um chapéu com chifres, inspirada no signo de Áries.
No segundo show, Anitta se inspirou no signo de Capricórnio com uma roupa marrom e cornos de cabra cintilantes na cabeça, simbolizando a estabilidade, responsabilidade e perseverança. Com muita pedraria, a fantasia tinha um véu bem cumprido nos braços que dava efeito de asas e leveza nos movimentos.
No show em Recife, o terceiro da turnê, a cantora usou a cor preta como base para a fantasia do signo de Leão. A roupa era inspirada em armaduras de guerreiras: saia, croped e botas. O detalhe que deu um charme especial foram as ombreiras com cabeça de leão, joelheiras e cinto com o mesmo símbolo dourado e uma máscara toda cravejada de strass e juba de leão.
A fantasia deste domingo (18) homenageia o signo de Sagitário. Também com muito brilho, a cantora apostou na cor vermelha para expressar a energia da expansividade, da vida livre e realizadora que as pessoas do signo possuem. A máscara da fantasia é cravejada de pedras. A roupa tem um colã vermelho, com as patas do centauro na saia. Como acessório, a cantora usou arco e flecha nas mesmas cores.
Os criadores
Há uma equipe de criadores para desenvolver as fantasias. Mas a designer Michelly X e o stylist Daniel Ueda criam os visuais que causam grande impacto nos fãs da cantora. Michelly X assinou a criação dos trajes dos signos de Capricórnio e Áries. Daniel Ueda assinou a criação do figurino do signo de Leão. Com as reações de hoje, os fãs demonstram ansiedade em saber qual será o próximo figurino da cantora.