Reprodução das Redes Sociais Fantasia do signo de Sagitário

A cantora Anitta está em turnê pelo Brasil com os "Ensaios da Anitta", um esquenta para o Carnaval deste ano. Todos os anos, a cantora escolhe temas diferentes para as fantasias que vai usar em seus show. Em 2025, as fantasias que a cantora usou homenagearam as escolas de samba do Rio e de São Paulo.

Em 2026, o tema é Cosmos e as fantasias são inspiradas nos 12 signos do zodíaco. E no primeiro show da turnê a cantora foi vestida com uma roupa branca e dourada, com muitas pedras e um chapéu com chifres, inspirada no signo de Áries.

Reprodução das Redes Sociais Fantasia do signo de Áries





No segundo show, Anitta se inspirou no signo de Capricórnio com uma roupa marrom e cornos de cabra cintilantes na cabeça, simbolizando a estabilidade, responsabilidade e perseverança. Com muita pedraria, a fantasia tinha um véu bem cumprido nos braços que dava efeito de asas e leveza nos movimentos.

Reprodução das Redes Sociais Fantasia do signo de Capricórnio





No show em Recife, o terceiro da turnê, a cantora usou a cor preta como base para a fantasia do signo de Leão. A roupa era inspirada em armaduras de guerreiras: saia, croped e botas. O detalhe que deu um charme especial foram as ombreiras com cabeça de leão, joelheiras e cinto com o mesmo símbolo dourado e uma máscara toda cravejada de strass e juba de leão.

Reprodução das Redes Sociais Fantasia do signo de Leão





A fantasia deste domingo (18) homenageia o signo de Sagitário. Também com muito brilho, a cantora apostou na cor vermelha para expressar a energia da expansividade, da vida livre e realizadora que as pessoas do signo possuem. A máscara da fantasia é cravejada de pedras. A roupa tem um colã vermelho, com as patas do centauro na saia. Como acessório, a cantora usou arco e flecha nas mesmas cores.









Reprodução das Redes Sociais Fantasia do signo de Sagitário





Os criadores

Há uma equipe de criadores para desenvolver as fantasias. Mas a designer Michelly X e o stylist Daniel Ueda criam os visuais que causam grande impacto nos fãs da cantora. Michelly X assinou a criação dos trajes dos signos de Capricórnio e Áries. Daniel Ueda assinou a criação do figurino do signo de Leão. Com as reações de hoje, os fãs demonstram ansiedade em saber qual será o próximo figurino da cantora.