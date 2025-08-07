Reprodução Instagram @maisa Selena Gomez e Maisa Silva

Maisa Silva, de 23 anos, surpreendeu os fãs na última quarta-feira (6), quando usou as redes sociais para mostrar o encontro com uma celebridade internacional, conhecida pela trajetória como atriz, cantora e também empresária.



Trata-se de Selena Gomez, de 33. Ex-namorada de Justin Bieber, ela é famosa por ter estrelado o seriado "Os Feiticeiros de Waverly Place", da Disney Channel. Além disso, coleciona hits na indústria fonográfica e agora se destaca como empresária do ramo de maquiagens.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 48 milhões de seguidores, ela contou aos internautas como foi ter visto a intérprete de Alex Russo. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que elas se veem.

"Tão bom te ver de novo, Selena Gomez. Te amo. Obrigado por me receber", escreveu Maisa como legenda da postagem. Os cliques ultrapassaram a marca de 178 mil curtidas e foram repercutidos pelos famosos e internautas na web.

"Que encontro lindo", declarou Larissa Manoela, no ar como Estela em "Êta Mundo Melhor", novela das seis da Rede Globo. "Primas lindas", destacou a influenciadora Ya Burihan. "Mais que amigas, amigas", brincou a atriz Gabriela Loran. Eliana Michaelichen adicionou emojis de aplausos.



Despedida das telinhas

Em junho deste ano, Maisa se despediu de "Garota do Momento", primeira novela dela na TV Globo. Antes disso, a artista se destacou no SBT, onde defendeu personagens em tramas infantojuvenis, como a Valéria, de "Carrossel", e Juju Almeida, de "Carinha de Anjo".

Na narrativa exibida na Rede Globo, a atriz interpretou a vilã Bia Alencar. Sucesso de crítica e público, o folhetim foi indicado, na última quarta-feira (6), ao Seoul International Drama Awards, premiação da Coreia do Sul responsável por elencar as melhores produções televisivas internacionais.

Duda Santos concorre na categoria Melhor Atriz pelo desempenho como a protagonista Beatriz Dourado. Já "Garota do Momento" pode levar o título de Melhor Novela/ Série.