Reprodução/Instagram/Juliano Floss Juliano Floss desabafa sobre bullying sofrido no início da carreira.

Juliano Floss desabafou sobre todo o ódio que recebe nas redes sociais desde o início de sua carreira. Em conversa com Aline, Paulo Augusto e Brigido, o participante do BBB 26 relembrou que teve uma foto íntima falsa amplamente divulgada na internet.

“Eu entrei na internet e os caras postaram uma foto, que não é minha, no caso. Inventaram uma foto, botaram: ‘Juliano Floss enviou para você’. E era uma foto sexual, o menino estava pelado e não era eu”, relatou o brother.

Segundo Floss, um dos elementos da imagem que comprova que a fotografia é falsa, é a presença de um ar-condicionado encontrado apenas nos Estados Unidos, país para o qual o influenciador nunca viajou. “Graças a Deus, meu visto foi negado três vezes e tem um ar-condicionado que só tem nos Estados Unidos”, explicou.

A imagem falsa foi publicada na rede social X (antigo Twitter), e amplamente compartilhada. Juliano explicou aos colegas de confinamento que este incidente ocorreu durante sua primeira semana trabalhando com redes sociais.

“É cada coisa que eu já li, falando de mim, que se eu fosse fraco de cabeça, eu já teria entrado em uma depressão profunda. Eu teria parado de aparecer. Já tiveram momentos que eu falei: ‘Mano, vou sumir. Não vou mais. Será que vale à pena?’”, desabafou o dançarino.

Apesar dos ataques, o influenciador afirmou que a internet proporciona coisas boas mas, por muitas vezes, as pessoas acabam focando apenas nas coisas ruins.