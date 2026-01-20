TV Globo Primeiro paredão do BBB26 é entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena

O primeiro paredão do "Big Brother Brasil 2026" terá o resultado revelado nesta terça-feira (20), na edição ao vivo comandada por Tadeu Schmidt. Estão na berlinda Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena.

Segundo enquete feita pela reportagem, Aline Campo s deve ser a primeira eliminada, com 45% dos votos. Já Milena aparece em segundo lugar, com 39%.





A menos votada é Ana Paula Renault, com apenas 16% dos votos. A participante pertence ao grupo de ex-competidores marcantes de temporadas anteriores do reality de convivência da Rede Globo.

A enquete do iG Gente não tem caráter científico, tampouco tem efeito direto nas votações oficiais do programa exibido na Rede Globo, no horário nobre do canal.

O resultado oficial leva em conta os votos do site oficial e será divulgado na edição ao vivo desta terça-feira (20), após a exibição de "Três Graças", atual novela do horário nobre do canal.





Relembre como o paredão foi formado

Campos foi a primeira emparedada. O brother Marcelo atendeu o Big Fone e escalou a rival. Como teve direito ao contragolpe, Aline optou por trazer Renault, já que as duas colecionavam desavenças antes do programa começar.

Por fim, Milena assumiu o terceiro lugar no domingo (18). Na ocasião, Cowboy, o líder da semana, indicou a sister diretamente, sem direito de participação na Prova Bate-Volta, que livrou Paulo Augusto da primeira berlinda.

"Eu preciso muito permanecer no 'BBB 26'. Vocês já me escolheram lá da Casa de Vidro e eu estou aqui para provar que eu consigo... o mesmo que eu fui lá, eu estou sendo aqui", disse Milena ao pedir para continuar no programa.

Aline afirmou que fará um jejum de 24 horas, caso consiga permanecer na competição. "Se eu voltar desse paredão, eu fico de jejum três dias seguidos. Se eu voltar do paredão, vou fazer 24 horas de jejum… Pronto", declarou.

Ana Paula Renault também se manifestou. "Estar nesse Paredão é um baque, a única coisa que eu não queria era estrear no Paredão. Acho que quem ainda não me conhece, tem que ter a oportunidade de me conhecer. Tenho muito o que viver ainda, muita coisa para fazer e muito o que jogar. Não só com o coração, mas com estratégia também. Isso aqui vale cinco milhões e meio, e eu não estou para brincadeira", garantiu.



