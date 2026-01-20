Fagner Vilela Anitta fala de doces, espiritualidade e BBB no 1º dia dos Ensaios

O Portal iG acompanhou, nesta terça-feira (20), o primeiro dia dos Ensaios da Anitta no Rio de Janeiro. Em conversa com jornalistas, a cantora comentou sobre o evento, o momento pessoal e profissional, além de temas ligados à espiritualidade, autocuidado e relação com o público.

O Portal iG marcou presença no primeiro dia dos Ensaios da Anitta no Rio de Janeiro. Durante a coletiva de imprensa, a cantora comentou sobre os looks dos fãs e revelou o desejo de realizar a próxima edição do evento no Parque Olímpico. pic.twitter.com/5AcpaBOI9I — iG (@iG) January 20, 2026

Anitta falou com bom humor sobre a dificuldade de manter uma dieta rigorosa em meio à rotina intensa. “Eu não consigo fazer dieta. Tem um dragão que mora dentro de mim que só a meditação não resolve. Pra ele não explodir, eu como um doce”, afirmou, aos risos. A artista contou que tenta manter uma alimentação equilibrada, mas não abre mão dos prazeres. “Eu como salada, tudo saudável, mas no final tenho que meter um doce. Minha tia é doceira, hoje mesmo chegou com rocambole, pudim. Aí não tem como”, disse.

Apesar disso, Anitta reforçou a importância dos treinos. “Treinar eu tenho que fazer. Tô tentando. Quando dá, tá sendo perfeito”, explicou, destacando que busca equilíbrio entre bem-estar físico e mental.

A cantora também comentou sobre o conceito adotado nesta edição dos ensaios e a relação com espiritualidade e autoconhecimento. “Sou muito ligada em tudo que vai me ajudar a ter um entendimento melhor de mim mesma, de como eu posso melhorar, evoluir”, afirmou. Segundo ela, a proposta é mostrar que é possível se conectar com algo mais místico sem abrir mão da própria identidade. “Pra curtir essas coisas, você não precisa deixar de ser quem você é. Dá pra continuar sendo quem você é, com as melhores partes”, disse ela, que para o primeiro show no Rio adotou um visual inspirado no signo de Touro.

A artista explicou que costuma lançar músicas no fim do ano para que elas façam parte do repertório do próprio evento. “São músicas com a vibe do ensaio, pra cantar aqui mesmo”, ressaltou ela, que ainda disse ficar sempre de olho nos looks dos fãs.

Anitta revelou ainda que 2025 foi um ano mais voltado ao descanso. “Foi um ano que eu só descansei. Me mudei de casa e não queria trabalhar mesmo. Teve fase de ficar dois meses sem sair de casa”, contou. Segundo ela, o período foi importante para recuperar as energias e aproveitar o conforto do lar.

Por fim, a cantora falou rapidamente sobre seus favoritos do ‘BBB 26’. “O Juliano Floss é um grande amigo há muito tempo, não é segredo. Também gosto muito do Babu, ele é uma pessoa sensacional. E agora tô torcendo pra Chaiany também”, declarou Anitta, que revelou o desejo de realizar o próximo Ensaios da Anitta no Parque Olímpico, mesmo local onde é feito o Rock in Rio.