Reprodução/Ibstagram/Ana Castela Ana Castela.

Que mulher! A cantora Ana Castela compartilhou uma foto exibindo seu físico impecável. No clique, que foi postado nas redes sociais da boiadeira nesta terça-feira (20), ela aparece vestindo um biquíni branco, que contrasta perfeitamente com sua pele bronzeada.

Na legenda, a morena escreveu: “Era sol que me falava”, fazendo uma referência à sua música em parceria com o grupo CountryBeat.

A beleza de Ana Castela chamou a atenção de seus seguidores, que não pouparam elogios nos comentários da publicação.

“Que sereia”, elogiou uma internauta. “Não tenho palavras para descrever tanta beleza”, declarou outra. “Entregando beleza logo cedo, né? Que mulherão!”, escreveu um seguidor. “Todo elogio que eu escrever aqui vai ser pouco comparado à sua beleza. Uma sereia maravilhosa”, se derreteu outro.





Atualmente, Ana Castela está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ela está hospedada em uma casa de praia ao lado de outras personalidades da música sertaneja como Duda Bertelli e Day Camargo, da dupla Day & Lara.

Rotina de treinos e corpo sarado

A cantora Ana Castela vem exibindo um corpo cada dia mais escultural nas redes sociais. Este é o resultado de uma rotina rígida de exercícios que a artista vem mantendo há pelo menos um ano.

Recentemente, a cantora compartilhou seus treinos de musculação e muay thai em suas redes sociais. No vídeo, Castela mostra desde os suplementos que consome, até os principais exercícios que executa. No total, o treino completo durou 1h48 e proporcionou a queima de 617 calorias.



