Reprodução Instagram Anitta curte férias nos Alpes Suíços em mansão de luxo ao lado de familiares e amigos

As férias de Anitta nos Alpes Suíços têm chamado atenção nas redes sociais pelo clima de exclusividade e conforto. Aos 32 anos, a cantora escolheu o sofisticado vilarejo de Verbier para descansar e aproveitar a temporada de esqui, hospedando-se em uma residência de alto padrão avaliada em R$ 65,5 mil a diária.

O valor, no entanto, não saiu do bolso da artista. A estadia faz parte de uma parceria publicitária firmada com a plataforma responsável pelo aluguel do imóvel. Em troca da hospedagem, Anitta divulgou a casa e a empresa para seus mais de 63,1 milhões de seguidores, ampliando a visibilidade do espaço em suas redes sociais.

Localizada na região de Val de Bagnes, no distrito de Entremont, a casa de madeira fica a poucos minutos a pé da pista de esqui Le Rouge, bastante procurada por iniciantes. Com estrutura ampla, o imóvel comporta até 15 hóspedes e se distribui em três andares, reunindo sete suítes, sauna, banheira de hidromassagem coberta, jardim e uma sala de jogos equipada com mesa de bilhar e dardos.

Confira fotos da mansão





Nas publicações feitas durante a viagem, Anitta celebrou os dias de descanso ao lado de familiares e amigos. “Mais uma temporada de ski deliciosa com a família e amigos muito amados”, escreveu a cantora, que também definiu a hospedagem como uma “casa sensacional”. Segundo ela, o período de pausa serviu como recarregamento de energia. “Tô pronta pra voltar a trabalhar depois de um ano praticamente sabático, em comparação aos outros”, afirmou.

Entre os convidados que acompanharam a artista na viagem estavam nomes conhecidos como Lexa e Gabriela Prioli. Em tom bem-humorado, Anitta ainda brincou sobre o desejo de prolongar as férias. “Só não tiro férias pra sempre por amor aos anitters”, disse, fazendo referência aos fãs.





Além do cenário luxuoso, a cantora também virou assunto por outro motivo. Imagens compartilhadas durante a estadia evidenciaram um visual renovado, com mudanças no rosto após novos procedimentos estéticos, o que rapidamente repercutiu entre seguidores e internautas.



