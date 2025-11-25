Foto: Cadu Barbosa/ Portal iG Saiba mais detalhes da próxima edição do festival

A organização do Rock in Rio informou nesta terça-feira (25) que os ingressos para a edição de 2026 serão colocados à venda em 9 de dezembro. O anúncio foi feito durante coletiva no Parque Bondinho Pão de Açúcar, acompanhada pela equipe do Portal iG e com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD).

O festival está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico. A definição da data de início das vendas dá início oficial à divulgação da próxima edição do evento.





Nesta edição, a produção do evento vai usar o feriado da Independência para estender a agenda, adicionando mais um dia de apresentações inéditas aos espectadores.

Segundo Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, cerca de 49% dos visitantes do RIR 2024 eram de outros estados. A expectativa é de que esse número cresça justamente por conta do feriado.

Atrações

Gilberto Gil e Elton John estão confirmados no Palco Mundo. Além deles, Wanda Sá foi anunciada como um dos principais nomes. Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, detalhou que o intuito é mesclar diferentes gêneros, como pop, rock e bossa nova.

"O Rio do rock, o Rio do pop e o Rio da bossa nova. Nosso festival vai fazer uma homenagem muito bonita à bossa nova na próxima edição. E para que a gente tenha hoje um gostinho de como será essa homenagem, convidamos e ela aceitou", declarou.

*reportagem em atualização