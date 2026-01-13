Instagram Graciele dança com Zezé e recebe carinho ousado em cruzeiro

Zezé Di Camargo, de 62 anos, animou fãs neste domingo (11) no primeiro dia do cruzeiro temático que leva o nome do cantor a bordo do MSC Preziosa. Durante a apresentação de "Menina Veneno", Graciele Lacerda subiu ao palco e reviveu os tempos de dançarina com o marido. A influenciadora, de 44 anos, mostrou o gingado e protagonizou uma dança calorosa ao lado do sertanejo, que retribuiu o carinho com direito a mão no bumbum.

Durante a apresentação de "Menina Veneno", a influenciadora subiu ao palco e reviveu os tempos de dançarina em um momento de descontração com o marido, levando "tapinhas na bunda" do sertanejo pic.twitter.com/NCTaoBBqOy — iG (@iG) January 13, 2026

O momento divertido entre o casal aconteceu durante o show de abertura do cruzeiro. Graciele não resistiu ao ritmo da música e decidiu entrar no palco para dançar com Zezé. A plateia reagiu com entusiasmo à participação da influenciadora.

Antes de ficar conhecida como esposa de Zezé, Graciele trabalhou como dançarina de uma banda sertaneja por mais de cinco anos. O casal está junto desde 2014 e oficializou a união em agosto de 2024. A relação começou quando Graciele ainda trabalhava como bailarina. O romance gerou repercussão na época por conta do término do casamento anterior do cantor com Zilu Camargo.

Vestido recortado

A influenciadora de 44 anos apostou em um look ousado para o navio. Nas redes sociais, Graciele mostrou o vestido rosa escolhido para a segunda noite de festanças, que acontece nesta terça-feira (13). A roupa em tom rosa bebê chamou atenção pelos recortes no busto, costela e virilia.

Na legenda da publicação, Graciele escreve: "Segunda noite do @naviodozeze noite Hollywood!!". As fotos foram tiradas pelo fotógrafo Alexandre Pio e compartilhadas no Instagram de Graciele.



Os fãs comentaram sobre o corpo da influenciadora, elogiando sua boa forma. Uma pessoa escreveu: "Lindíssima". Outra acrescentou: "Miga como sempre tava maravilhosa". Uma terceira diz: "A menina veneno mais doce 🩷🥰🩷 ... MARAVILHOSA SEMPRE, GRA !!!"





Primeira viagem da filha

Clara, primeira filha da união, nasceu no Natal de 2024 e completou um ano de vida. A menina também está a bordo do navio, sendo a primeira experiência no cruzeiro temático do pai. A família aproveita a viagem para celebrar esse momento especial.

O cruzeiro temático de Zezé Di Camargo reúne fãs do cantor para dias de shows e atividades. O evento acontece anualmente e conta com apresentações do artista.