Reprodução/TV Globo Solange Couto no BBB 26

A integrante do Camarote do BBB 26, a atriz Solange Couto, contou o motivo de ter aceitado entrar na TV Globo. Durante a estreia da nova temporada do programa, a famosa admitiu que inicialmente havia dito que não participaria do confinamento, mas voltou atrás ao perceber que poderia ter uma boa experiência. "Quero ganhar esse prêmio para resolver a vida dos meus filhos e da minha velhice", explicou.





Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt questionou a artista sobre o assunto. "Você se imaginava dentro do Big Brother?", perguntou o jornalista.

"Nas três ou quatro últimas edições, muitas pessoas publicaram que eu estaria no projeto. Eu falava: 'Deus me livre e guarde, vou nada'", iniciou Solange. "Vou fazer 70 anos e já vivi muitas coisas nessa vida: as que serviram para eu aprender e as que serviram para eu festejar. Essa experiência eu nunca vivi, então estou me permitindo viver isso", completou a atriz.





"Quero ganhar esse prêmio para resolver a vida dos meus filhos e da minha velhice", frisou a integrante do Camarote.

Qual é o valor do prêmio do BBB 26?

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "O Mercado Pago vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

"E tem mais, atenção! Esse valor vai ficar rendendo no cofrinho do Mercado Pago, ou seja, ele vai crescer ainda mais. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", reforçou o apresentador.

Sobre Solange

Solange é mãe de três filhos: Márcio Felipe, de 51 anos, Morena Mariah, de 35, e Benjamin, de 17. A atriz engravidou do caçula aos 53 anos. Também tem três netos: Eric, 11, e Catarina, 7, filhos de Márcio; e Ayó, 5, filha de Morena.

A atriz foi casada com o cantor Sidney Magal entre 1974 e 1980, mas o relacionamento era mantido em segredo na época. Atualmente, Solange afirma não ter interesse em novo casamento: "Estou casada comigo, com a minha saúde, com a minha carreira, com a vida, com meu trabalho... Sem chance de casamento".

O Big Brother Brasil 26 estreou na última segunda-feira com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.