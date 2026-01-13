Reprodução/ Instagram Margareth Serrão

Margareth Serrão, de 60 anos, preocupou os internautas por conta do "sumiço" nas redes sociais. A mãe de Virginia reapareceu e justificou a ausência por questões de saúde.

Ela foi submetida a um procedimento cirúrgico no olho esquerdo. Trata-se de um implante intraocular. De modo geral, é indicado para pacientes com catarata como um recurso substitutivo da lente natural dos olhos para melhorar a visão.





"Eu estou vindo aqui falar para vocês por que eu estou sumidinha dos Stories. Muita gente me perguntando. Então, é o seguinte: eu estava fazendo a cirurgia no meu olho esquerdo. Eu já fiz no direito aquela da lente intraocular, tá?", iniciou.

Serrão ainda frisou aos internautas que a cirurgia foi bem sucedida. Além disso, pontuou que a recuperação está ocorrendo de forma tranquila, conforme aconteceu na intervenção que fez no olho direito.

"E, graças a Deus, foi tudo bem. Eu estou bem. Obrigada pelo carinho e pela preocupação, tá? Eu estou bem, tá bom? Um beijo para vocês", completou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,1 milhões de seguidores.

Solteira

No dia 30 de dezembro, Margareth Serrão e Danilo Nascimento anunciaram o fim do relacionamento, que durou aproximadamente 11 meses.

Inicialmente, a influenciadora declarou que a separação havia ocorrido de forma pacífica. Porém, postagens feitas depois mostraram outra perspectiva: Margareth deixou claro que não mantém amizade com o músico e passou a tecer críticas a ele.

Danilo foi acusado de trair a mãe de Virginia nas redes sociais. Após a repercussão das especulações, ele veio a público afirmar que estava conhecendo outra mulher, mas que isso ocorreu somente após o rompimento, negando qualquer tipo de infidelidade.

"Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Eu cheguei da Bahia, a gente começou a conversar e eu fui à casa dela. Mas durante o meu namoro com a Margarete, não", declarou.



