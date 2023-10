Reprodução/Instagram Graciele Lacerda quebra silêncio sobre criação de perfil fake

Nesta terça-feira (31) Graciele Lacerda recebeu novas acusações relacionadas ao perfil falso que criou no Instagram para atacar membros da família do marido, Zezé Di Camargo.

No Fofocalizando, Leo Dias contou que a influenciadora não atacou apenas a nora do cantor, Amabylle Eiroa, como também Wanessa Camargo e Zilu Godoi.

O jornalista divulgou um print no programa onde aparece a suposta conta de Graciele afirmando que Wanessa traiu o ex-marido Marcus Buaiz com o atual namorado, Dado Dolabella.

Em outra exposição, a noiva do artista critica os looks de Camila Camargo e Zilu, e elogia as próprias fotos.

Durante a atração do SBT, Graciele mandou um áudio para Leo Dias sobre o assunto. "Estou acompanhando o seu Instagram, Léo. E eu fico muito triste de vocês estarem soltando, principalmente o vídeo de provas, que sou que fiz, porque tudo tem uma maldade e uma história por trás, que não foi provado. O Zezé já conversou com você e eu acho que ele te explicou. Eu não posso falar nada agora", disse.

Na sequência, ela afirmou que vai tomar atitude na Justiça. "Estou indo amanhã na delegacia, por isso que estou indo embora da fazenda. Talvez depois eu vá conversar com os meus advogados e ver o que a gente pode falar. Mas uma coisa eu te garanto: 'isso não vai ficar assim. Tem muita coisa por trás, muita maldade'. E estou muito triste com tudo isso que está acontecendo", declarou ela.

