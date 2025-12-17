Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo

As redes sociais estão com criatividade à toda velocidade.

Um boneco com a carinha do Zezé Di Camargo está fazendo grande sucesso.

Uma senhora simpática mostra o brinquedo como se fosse o netinho dela.

E abaixo aparece a suporta fábrica de brinquedos que seria a BozoToys, em uma lembrança ao ex presidente Jair Bolsonaro.

#ZezéDiCamargo #SBT #meme #humor ♬ som original - iG @portal_ig Um dia após Zezé Di Camargo criticar uma decisão do SBT, internautas passaram a compartilhar memes envolvendo o cantor nas redes sociais. Em um dos vídeos que circulam, Zezé é representado como um boneco numa caixa de presente, com uma paródia de seu nome. Ao final da gravação, o vídeo indica de forma bem-humorada uma fabricante fictícia do brinquedo. O conteúdo ganhou repercussão durante a madrugada e passou a ser comentado por usuários em diferentes plataformas. :link: Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio :ligando: :câmera_de_vídeo: Reprodução / Redes Sociais #PortaliG





Isto faz com que o lúdico ocupe o espaço da disputa de ideologias.

E reduz a agressividade na política.

Uma postura de inexperiência

Faltou maturidade para Zezé Di Camargo.

O vídeo mostra um cantor que até parecia que não estava em seu estado normal.

As filhas de Silvio até podem ter pouca experiência, mas deveriam estar ladeadas por gente que soubesse o que fazer e o que não fazer.

O Especial deveria ser exibido hoje (17).

Foi dada uma importância além da conta ao Zezé Di Camargo.

Existe uma autorização que liberava a TV a exibir o especial.

Esta autorização tem valor de contrato.

O SBT é uma rede nacional

Por menos experiência que tenha a atual administração do SBT, não se pode deixar de entender que o SBT é muito maior que todos os cantores sertanejos, quem quer que sejam.

Não é uma questão de valores ou juízo.

É uma questão de realidade.

Nenhuma rede de TV que tenha alcance nacional pode abaixar sua importância para brigar com qual for o cantor.

Uma rede de TV de alcance nacional só não pode enfrentar o governo constituído, seja ele qual for.

Lourival Ribeiro/SBT e Rogerio Pallatta/SBT Festa de lançamento do SBT News





A festa tinha que ser em casa

Jamais em tempo algum se viu o dono da TV Globo, Roberto Marinho, recebendo os convidados na TV Globo.

Ele os recebia em sua casa.

As filhas de Silvio Santos deveriam ter inaugurado o SBT News sem festa pública, apenas com a exibição na TV.

Se quisessem fazer uma festa, que fosse uma festa pequena e íntima na casa de Íris Abravanel, que é grande o bastante para receber todas as autoridades que estavam no SBT, mas de maneira discreta e com elegância.

Uma verdadeira festa de família com a presença de autoridades.

Mas para fazer isto precisariam ter a maturidade e conhecer o jogo de poder.

O futuro vai mostrar se elas aprenderam a lição dos dias de agora.

