Zilu revelou detalhes sobre sua relação com seu ex, o cantor Zezé Di Camargo. Em entrevista ao podcast 30 e 3 , a mãe de Wanessa Camargo contou que tem o desejo de reconciliar com o ex e lamentou o afastamento entre os dois.

" A gente não se fala hoje. Foram 32 anos de casamento. Fomos muito amigos um do outro. Tivemos muita cumplicidade. E é muito triste hoje. Torço muito por ele ", iniciou.

" Quero de verdade que ele seja feliz, e ele está sendo feliz. Hoje, eu gostaria de sentar três minutos com ele e resolver essa situação. Por que não dá... É muito deprimente. Fico pensando: como assim? Eu conheci essa pessoa com 15 anos ", relembrou.

Casados entre 1982 e 2014, o artista musical e a empresária têm três filhos: a cantora Wanessa, Camila e Igor Camargo. No ano em que terminou o casamento com a ex, Zezé começou um relacionamento com Graciele Lacerda. Em dezembro de 2024, nasceu a primeira filha do casal, Clara.

