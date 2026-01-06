Instagram Gracyanne diz que segue solteira após rumores de novo affair

Gracyanne Barbosa esclareceu nesta terça-feira (6) que não está namorando após levantar suspeitas de um novo romance. A influenciadora falou sobre o tema ao responder perguntas de seguidores no Instagram, depois de publicar fotos de uma viagem de Réveillon que geraram comentários sobre a vida amorosa.

A ex-BBB já havia comentado o assunto à revista Quem, no último sábado (3), quando confirmou que viveu um affair durante a viagem à Bahia, mas disse que não se trata de um relacionamento sério.

Ao responder uma pergunta direta na caixinha do Instagram, Gracyanne explicou o momento pessoal.

“Essa pergunta foi recorde da caixinha de hoje, vocês são terríveis, gostam de uma fofoca, né (risos)? Estou em um momento muito incrível da vida em todas as áreas. Hoje, estou me permitindo viver e redescobrir coisas que estavam 'adormecidas' em mim. Nessa parte, vamos com calma, galera. Estou muito feliz, vivendo e solteira”, afirmou.

A influenciadora afirma que prefere aproveitar a fase atual sem pressa ou rótulos, mesmo após admitir que está aberta a novas experiências depois do fim do casamento com Belo.

Os rumores começaram após Gracyanne publicar registros da viagem a Trancoso, no sul da Bahia. Nas imagens, a influenciadora apareceu ao lado de um homem loiro e musculoso, além de mostrar um buquê de flores recebido durante a estadia.

O affair é o empresário Gabriel Cardoso. Ele mantém perfil fechado nas redes sociais, tem cerca de 12 mil seguidores e adota um estilo de vida voltado ao esporte e à saúde. Gabriel também atua como piloto de drift e participa de competições automobilísticas.

Além do esporte, o empresário costuma viajar com frequência. Entre os destinos já visitados estão China, Dubai e Islândia, segundo publicações compartilhadas anteriormente.

Fim do casamento com Belo

Gracyanne Barbosa e Belo ficaram juntos por 16 anos. A separação foi anunciada em abril de 2024, após um período de afastamento entre o casal. Na época, a influenciadora contou que já não viviam mais como marido e mulher.

Após o término, Gracyanne revelou ter se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira, conhecido como Gilsão. Ela também declarou que Belo foi o grande amor da vida e que estaria aberta a uma reconciliação. O cantor, no entanto, assumiu um novo relacionamento em fevereiro de 2025, com Rayane Figliuzzi.