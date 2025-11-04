Reprodução/ Instagram @graoficial Gracyanne Barbosa mostra corpo após lesão

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, ganhou destaque pela rotina intensa de treinos, bem como pelo cardápio regrado. Contudo, desde que sofreu uma lesão no "Dança dos Famosos", a influenciadora acabou perdendo massa muscular. Isso porque a prática de atividades físicas foi alterada.



Nesta segunda-feira (3), ela mostrou aos fãs como está o corpo após o período em que ficou internada e passou por uma cirurgia. Agora, ela tem voltado a praticar exercícios físicos, mas não com a mesma frequência de antes.





"A foto da panturrilha e do corpo como vocês pediram e após 1 mês de cirurgia. Como vocês podem ver, o corpo responde conforme o que vivemos, perdi massa muscular, densidade e volume, mas o que me incomoda é não fazer as atividades normais do dia a dia, tipo apenas sentar", desabafou.

"Tenho recebido muitas perguntas sobre treinamento cruzado e o fato disso me deixar com uma perna muito mais fina que a outra. Galera, estou zero preocupada com estética, minha única preocupação é minha recuperação, estou 100% focada nela, o restante depois corro atrás, como sempre fiz", acrescentou.

Ainda por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, a ex-BBB ainda argumentou que a "mudança mental" acabou se tornado mais impactante, principalmente pela "paciência" que ela tem tido para lidar com a recuperação.

"Vocês ficam me perguntando como tá meu corpo, pedem para ver as mudanças, então está aí. Porém, a física acaba se tornando irrelevante, perto da minha mudança mental. Aprendendo agora que paciência também é treino, que a dor ensina e que momentos solitários são apenas uma pausa para a minha evolução", concluiu.

Assista:





Relembre

Durante o "Dança dos Famosos", competição exibida no "Domingão com Huck", Gracyanne acabou se machucando durante uma apresentação. A ex-mulher de Belo lesionou o joelho, se afastou da competição, foi internada e passou por uma cirurgia.

A emissora desclassificou a influenciadora. Contudo, Luciano Huck prometeu uma nova vaga para Barbosa na temporada de 2027, caso ela tenha liberação médica e possa voltar. A famosa já confirmou que, se ter aval, voltará ao programa outra vez.