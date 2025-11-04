Gracyanne Barbosa, de 42 anos, ganhou destaque pela rotina intensa de treinos, bem como pelo cardápio regrado. Contudo, desde que sofreu uma lesão no "Dança dos Famosos", a influenciadora acabou perdendo massa muscular. Isso porque a prática de atividades físicas foi alterada.
Nesta segunda-feira (3), ela mostrou aos fãs como está o corpo após o período em que ficou internada e passou por uma cirurgia. Agora, ela tem voltado a praticar exercícios físicos, mas não com a mesma frequência de antes.
"A foto da panturrilha e do corpo como vocês pediram e após 1 mês de cirurgia. Como vocês podem ver, o corpo responde conforme o que vivemos, perdi massa muscular, densidade e volume, mas o que me incomoda é não fazer as atividades normais do dia a dia, tipo apenas sentar", desabafou.
"Tenho recebido muitas perguntas sobre treinamento cruzado e o fato disso me deixar com uma perna muito mais fina que a outra. Galera, estou zero preocupada com estética, minha única preocupação é minha recuperação, estou 100% focada nela, o restante depois corro atrás, como sempre fiz", acrescentou.
Ainda por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, a ex-BBB ainda argumentou que a "mudança mental" acabou se tornado mais impactante, principalmente pela "paciência" que ela tem tido para lidar com a recuperação.
"Vocês ficam me perguntando como tá meu corpo, pedem para ver as mudanças, então está aí. Porém, a física acaba se tornando irrelevante, perto da minha mudança mental. Aprendendo agora que paciência também é treino, que a dor ensina e que momentos solitários são apenas uma pausa para a minha evolução", concluiu.
Assista:
Relembre
Durante o "Dança dos Famosos", competição exibida no "Domingão com Huck", Gracyanne acabou se machucando durante uma apresentação. A ex-mulher de Belo lesionou o joelho, se afastou da competição, foi internada e passou por uma cirurgia.
A emissora desclassificou a influenciadora. Contudo, Luciano Huck prometeu uma nova vaga para Barbosa na temporada de 2027, caso ela tenha liberação médica e possa voltar. A famosa já confirmou que, se ter aval, voltará ao programa outra vez.