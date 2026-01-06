Reprodução Instagram Ana Castela e Zé Felipe cantaram juntos pela primeira vez após o término





Mesmo após o anúncio do fim do relacionamento, Ana Castela, de 22 anos, voltou a chamar a atenção do público ao dividir o palco com o ex-namorado, Zé Felipe, de 27, na noite da última segunda-feira (5), durante o Navio da Boiadeira. A aparição conjunta aconteceu em meio ao cruzeiro “Férias com a Boiadeira em Alto-Mar”, que partiu do Porto de Santos, em São Paulo, e rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.

Com postura discreta e sem alarde, Ana participou da apresentação de forma breve e pontual. A cantora subiu ao palco apenas para interpretar um trecho da música “Sua Boca Mente”, lançada na época em que ainda estava com o sertanejo. Apesar da presença ao lado do ex, a artista fez questão de deixar claro que não houve reconciliação. Zé Felipe, por sua vez, realizou o show completo e demonstrou descontração, chegando a usar uma faixinha com o nome de Ana Castela e um chapéu rosa durante a apresentação.





Nos bastidores, os dois chegaram a interagir e apareceram juntos em um vídeo gravado pelo influenciador Odorico Reis, amigo próximo de Ana. Apesar disso, o clima no palco foi marcado por pouca troca entre os artistas. Após o show, Odorico comentou que Zé Felipe teria ficado “triste” com a postura da cantora. “Tá merecendo”, disse Ana ao ouvir a observação. “Ela me humilhou”, respondeu o sertanejo. Indignada, a boiadeira retrucou: “O quê? Que mentiroso”. Zé insistiu: “Fui humilhado”. Odorico então interveio, afirmando: “É pouco, é pouco”, ao que Ana completou, aos risos: “É pouco, tá merecendo muito mais”.





Mesmo com o tom descontraído da conversa, durante a apresentação Ana evitou contato visual com o ex, enquanto Zé Felipe manteve um sorriso constante. A cantora reforçou que, apesar do término, não existe briga entre os dois. A separação foi anunciada na última semana de dezembro de 2025, por meio de publicações nas redes sociais, quando ambos destacaram que o fim do namoro ocorreu de maneira amigável.

Vai ter volta?

O reencontro no "Navio da Boiadeira" acabou alimentando especulações entre fãs, mas Ana Castela fez questão de reafirmar que o momento foi apenas profissional, deixando claro que, embora mantenham uma relação cordial, o romance ficou no passado.



