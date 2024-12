Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa , influenciadora fitness e ex-esposa do cantor Belo , abriu o coração em entrevista ao casal Juju Salimeni e Diogo Basaglia . A musa fitness falou sobre o fim do casamento de 16 anos com o cantor e revelou o que a levou a tomar a decisão de se separar.

Segundo Gracyanne, a gota d'água foi o fato de Belo ter transferido a mansão que compraram juntos para o nome de um ex-empresário do pagodeiro, enganando-a sobre a verdadeira propriedade do imóvel. "Ele mentiu sobre a casa, passou a propriedade para outra pessoa e, no final, a casa não era nossa", contou Gracyanne.





Durante a conversa, Gracyanne também compartilhou um pouco sobre sua história pessoal e como sempre batalhou por uma casa própria, após viver dificuldades financeiras e até ser despejada mais de 20 vezes. "Eu nunca mais queria passar por isso. Meu sonho sempre foi ter um lar, e eu consegui. E foi justamente essa mentira sobre a casa que me fez terminar com ele", explicou.

Em um depoimento recente para o documentário Belo, Perto Demais da Luz, lançado no Globoplay, Gracyanne também falou sobre as mentiras compulsivas do ex-marido, destacando que, para ela, o maior problema não foi a traição, mas sim a constante mentira sobre assuntos triviais. "Ele mentia sobre tudo. Era difícil ver a verdade e olhar nos olhos dele sabendo que ele estava mentindo", afirmou.