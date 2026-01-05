Instagram Raro! Gisele Bündchen abre álbum da família e mostra momentos recentes

Gisele Bündchen publicou, nesta semana, fotos raras ao lado da família e chamou atenção nas redes sociais. A modelo, de 45 anos, compartilhou registros recentes dos filhos e de momentos íntimos em clima de retrospectiva.

A publicação reúne cliques do filho mais velho, Benjamin Rein Brady, de 15 anos, além de registros com o bebê mais novo, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. No desabafo, Gisele comentou o encerramento de 2025 e a experiência de se tornar mãe novamente.

“À medida que 2025 chega ao fim, meu coração está cheio. Este ano trouxe lições profundas e um crescimento transformador. Me tornar mãe novamente ressignificou tudo – meu tempo, minhas prioridades, meu coração“, escreveu.

A modelo seguiu com a reflexão sobre o período vivido ao longo do último ano. “Sou grata por estes momentos sagrados que me mudaram de formas que as palavras não conseguem traduzir. Obrigada, 2025. Entro neste novo ano com gratidão, amor e confiança no que vem a seguir“, completou.

Entre as imagens publicadas, Benjamin aparece em cenas ao ar livre, algumas delas no mar, de costas para o pôr do sol. Em um dos registros, o adolescente surge abraçando o irmão bebê, reforçando o clima familiar da galeria.

Outras fotos mostram o jovem brincando na água e até levantando o bebê no mar, em cenas pouco comuns nas redes sociais da modelo. Gisele também resgatou fotos do aniversário de Benjamin, em que aparece abraçada ao filho, vestido com uniforme de futebol americano. Em uma das imagens, os dois surgem de costas, com o adolescente já é mais alto do que a mãe.

Na legenda da homenagem, a modelo escreveu: “Feliz aniversário para o menino mais doce! Você tem um coração gigante e me sinto muito sortuda por poder aprender com você todos os dias. Te amo muito! Obs. Um dia seu bebê ficará tão alto quanto você e você não estará pronta para isso”.

O nome do filho mais novo ainda não foi anunciado oficialmente. Após a confirmação do nascimento em fevereiro, uma fonte declarou à revista People que o bebê se chama River, referência ligada à natureza.

