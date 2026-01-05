Reprodução: Globo Patricia Poeta manda recado para Faustão

A apresentadora Patrícia Poeta vive uma boa fase no comando do Encontro, com bons índices de audiência. Tanto que a Globo mantém desempenho positivo na faixa matinal, o que deve render novidades para o programa.

Conhecida do público por comandar atrações jornalísticas como Fantástico e Jornal Nacional, Poeta fez uma transição bem-sucedida para o entretenimento ao assumir o horário deixado por Fátima Bernardes no período da manhã.

Envolvida em todas as etapas da atração, a profissional participa da criação de novos quadros previstos para 2026 e seguirá apresentando o programa a partir de diferentes cidades do Brasil em ocasiões especiais. A comunicadora, por exemplo, esteve no Maior São João do Mundo, em Campina Grande, em 2024.





Em 2025, Poeta esteve em diversos estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, além de cidades do interior de São Paulo. Segundo o jornalista Flávio Ricco, a ideia é que ela continue apresentando o Encontro diretamente de localidades brasileiras. As afiliadas da emissora já acompanham as novidades com atenção.

O motivo são os bons índices de audiência do programa, que mantém a boa entrega do Bom Dia Brasil e registra média em torno de 7,0 pontos no Kantar Ibope, sem ameaça direta da concorrência.

Patrícia está de férias do Encontro e retorna ao ar no dia 12 de janeiro. A apresentadora comentou sobre o assunto durante o programa ao vivo. "A gente se vê de novo em 2026! Vou tirar uns dias de férias e dar aquela descansada boa", afirmou.

"Enquanto isso, minhas parceiras Talitha e Val vão cuidar da loja (Encontro) pra mim, e no dia 12 de janeiro eu estou de volta com as energias recarregadas", completou. Poeta também desejou boas vibrações ao público: "Que seu 2026 seja com boas notícias, amor, paz, bons motivos para celebrar e muita saúde". Por fim, despediu-se: "Beijos, gente. Até o ano que vem".