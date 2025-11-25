Instagram Gisele Bündchen surge em clique raro com o namorado em evento

Gisele Bündchen apareceu ao lado do namorado, Joaquim Valente, em uma foto publicada nesta terça-feira (25), após marcar presença no Gala Franca Fund, evento beneficente realizado em Doha, no Qatar.

Na imagem, Gisele aparece ao lado de Joaquim, dos cunhados Pedro Valente e Gui Valente e de Laura, esposa de Gui. A organizadora do evento, Al Mayassa, também posou com o grupo. A modelo resumiu a noite com a legenda: “Noite linda”.

A presença no evento ocorreu em meio a uma agenda com forte apelo social. O Gala Franca Fund reúne nomes internacionais para arrecadar recursos destinados a ações beneficentes na região do Oriente Médio.

O registro repercutiu entre seguidores, que acompanham a relação marcada por discrição desde 2023. Gisele e Joaquim evitam aparições públicas e costumam ser fotografados apenas por paparazzi durante passeios esportivos ou viagens.

O relacionamento se tornou público, meses após rumores que surgiram quando Gisele passou a treinar jiu-jitsu com a família Valente. O casal teve o primeiro filho, River, em fevereiro.