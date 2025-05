Reprodução/Instagram Gisele Bündchen

Gisele Bündchen fez uma declaração rara sobre o seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. Em entrevista à Vogue França, na última terça-feira (27), a modelo detalhou como tem sido a rotina do recém-nascido.

“Agora que meu pequeno dorme a noite toda, estou de volta ao controle da minha rotina”, disse a artista. Ela ainda destacou a importância de ter uma boa noite de sono frente às demandas da maternidade.

“Como qualquer mãe de primeira viagem sabe, é incrível como o sono — ou a falta dele — pode mudar tudo. Me sinto muito grata: poder estar em casa com meus filhos e aproveitar cada momento com eles não tem preço”, afirmou.

A modelo, então, se mostrou agradecida pelo momento que está vivendo após o parto: “Sou grata por estar onde estou. Sinto que mereço isso", acrescentou a brasileira.

Relacionamento anterior

Além do bebê, que ainda não possui o nome divulgado, Bündchen é mãe de Benjamin Rein (15 anos) e Vivian Lake (12 anos), frutos do casamento da brasileira com o jogador Tom Brady.