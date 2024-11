Reprodução/Instagram A modelo e o treinador de jiu-jitsu estão esperando o primeiro filho do casal

Parece que o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente , de 35 anos, está muito feliz com a gravidez da namorada, a supermodelo Gisele Bündchen, de 44 anos. Segundo as informações da Entertainment Tonight, o brasileiro estaria ansioso para oficializar a relação com a loira e se casar, mas que Gisele ainda está querendo levar a relação entre os dois com calma.

Uma fonte do tabloide norte-americano afirma: "Ele se casaria com Gisele amanhã. Ele quer dar o próximo passo, porque é muito tradicional, mas ela não tem pressa".

Entretanto, a prioridade do casal tem sido o nascimento do primeiro filho — terceiro de Gisele —: "Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela! Gisele é o mundo inteiro dele, e ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos dela". A modelo tem dois filhos com o ex-marido Tom Brady, Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11 anos.

Segundo a fonte, a modelo estaria feliz com a terceira gestação, assim como os outros dois filhos de Gisele, que estão animados com a vinda do irmão caçula: "Ela está amando a gravidez. Ela se sente enérgica e radiante, e está amando cada minuto desta fase".