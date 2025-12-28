Instagram Patricia Abravanel mostra sobrinho em Natal da família Abravanel

Patricia Abravanel mostrou nesta quinta-feira (25) como foi o Natal da família Abravanel. A apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais e exibiu a celebração em clima íntimo. O registro chamou atenção por mostrar Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, em uma rara aparição pública.

O vídeo publicado pela herdeira de Silvio Santos mostrou a chegada do Papai Noel à casa da família e reuniu crianças e adultos durante a confraternização natalina.

Benjamin, que completa dois anos em janeiro, apareceu em diferentes momentos no colo de Rebeca Abravanel. O menino raramente é exibido pelos pais nas redes sociais, o que aumentou a repercussão do registro entre seguidores.

Além do filho de Rebeca, o vídeo também mostrou Pedro, Jane e Senor, filhos de Patricia Abravanel com Fábio Faria. Outras crianças da família Abravanel participaram da celebração registrada.

Na legenda da publicação, Patricia Abravanel falou do significado religioso da data. “Com muito amor da nossa família para sua família desejamos um FELIZ NATAL! ‘Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz;’(Isaías‬ ‭9‬:‭6‬)”, escreveu a apresentadora.

Filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Benjamin é o primeiro filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato. O nascimento ocorreu em 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Desde então, o casal mantém postura discreta em relação à exposição do menino.

No dia 23 de dezembro, Rebeca Abravanel comemorou 45 anos com uma celebração reservada. A apresentadora publicou registros da data, incluindo um momento ao lado do filho, sem mostrar o rosto da criança.

Antes do nascimento, Alexandre Pato compartilhou uma das últimas imagens da gestação no Natal de 2023. Na ocasião, o jogador escreveu: “Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: 'Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor'.”

