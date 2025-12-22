Reprodução/Internet Programa Silvio Santos marcou apenas 5,8 pontos no último domingo

O Programa Silvio Santos viveu um dos seus momentos mais difíceis em audiência no SBT. Comandada por Patricia Abravanel, a atração marcou apenas 5,8 pontos na Grande São Paulo no último domingo (21), segundo dados consolidados obtidos pela coluna.

O índice representa o pior desempenho do dominical desde 31 de dezembro de 2023 e uma queda de 17% em relação à média das quatro semanas anteriores. O programa foi exibido das 19h06 à 0h13 e não conseguiu liderar em nenhum minuto, ficando distante até da vice-liderança em diversos momentos.

Não tocou o sino

O SBT, que há anos mantém um sino nos estúdios para comemorar raras vitórias de audiência, passou mais uma semana sem tocá-lo. A distância para a Record tem crescido, e a Globo segue inalcançável nas noites de domingo.

Mais cedo, o Domingo Legal também enfrentou dificuldades. A atração apresentada por Celso Portiolli registrou 5,0 pontos entre 11h24 e 18h24, foi a menor audiência desde 12 de maio de 2024, quando marcou 4,6. Com isso, o SBT teve um domingo de desempenho fraco do início ao fim da programação.