Reprodução Nasce Benjamin, filho de Alexandre Pato e Rebeca Abravanel

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador Alexandre Pato se tornaram papais neste mês! O casal deu as boas-vindas a Benjamin no dia 12 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O novo membro da família é o 14º neto de Silvio Santos.

O ex-jogador do São Paulo e a herdeira optaram por manter o nascimento do primeiro filho longe dos holofotes. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT ao iG Gente.

O casal começou a se relacionar no final de 2018 e se casou em 2023, mesmo ano que souberam da gravidez de Benjamin.

A celebração foi marcada por uma cerimônia intimista na casa de Silvio Santos e contou com apenas 30 convidados. Além dos familiares, o pastor evangélico André Valadão, e a esposa, Cassiane, também estiveram presentes.