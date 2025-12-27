Reprodução/ Instagram @graoficial Gracyanne se pronuncia após Natal com Belo

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, passou a ser extremamente criticada em plataformas de interação virtual. Isso porque a ex-participante do "Big Brother Brasil 2025" passou o Natal (25) ao lado de Belo.

Parte da web repreendeu a conduta da influenciadora, principalmente porque o músico engatou um relacionamento com Rayane Figliuzzi, ex-peoa de "A Fazenda 17", reality rural da Record TV.





Neste sábado (27), uma internauta comentou o reencontro de Belo e Gracyanne de forma ácida e a famosa reagiu. "Ele (Belo) passou o Natal com a outra (namorada), no outro dia com a ex. Que babado", escreveu a espectadora.

O comentário não passou despercebido por Barbosa, que fez questão de rebater a crítica. "Foi ontem, lindona. Somos família, não um casal. A mãe e filhos [do cantor Belo] estavam aqui. Fica em paz, não existe babado. Só união, gratidão e, principalmente, Deus", devolveu.

Mora com a mãe do ex

Dona Terezinha e Gracyanne Barbosa





Gracyanne Barbosa não se distanciou da sogra, Dona Terezinha, após o divórcio de Belo. A influenciadora e a ex-sogra, inclusive, moram juntas. A ex-BBB também já rebateu críticas sobre isso.

"Vai continuar morando com a sogra e a filha do ex? Que loucura”, indagou um internauta em novembro. "Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção”, r espondeu no Instagram, onde soma mais de 13 milhões de seguidores.

Relembre

Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos de relação. A ex-BBB não oficializou nenhum romance publicamente, mas teve conversas íntimas com João Vicente de Castro vazadas na mídia.

Gracyanne Barbosa no "BBB" e João Vicente de Castro em "Vale Tudo"





Já Belo e Rayane passaram a ser alvos de rumores de affair no final de 2024. O namoro, contudo, só foi assumido em fevereiro de 2025, em meio às festividades carnavalescas.

Rayane Figliuzzi e Belo




