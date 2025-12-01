Reprodução/Divulgação/SBT Apresentador Silvio Santos

A Justiça de São Paulo determinou uma perícia independente para avaliar valores mantidos por Silvio Santos em contas no exterior, que somam R$ 429 milhões, segundo documentos do processo. A medida foi definida em 1º de dezembro pela 16ª Vara da Fazenda Pública e ocorre em meio a uma disputa entre a família Abravanel e o governo paulista sobre cobrança de impostos.

A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo, que mostrou que a análise técnica servirá para confirmar ou contestar a valoração das sociedades e dos recursos ligados ao patrimônio internacional do apresentador. O iG Gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para confirmar a informação, mas o processo corre sob sigilo desde fevereiro.

A família tenta impedir a cobrança de R$ 17 milhões em ITCMD sobre valores depositados nas Bahamas, considerado paraíso fiscal. O governo do Estado exige comprovação oficial sobre a quantia antes de liberar o montante. O perito nomeado já recebeu pagamento e terá 60 dias para entregar o laudo.

A herança total deixada por Silvio é estimada em R$ 6,4 bilhões, com participações societárias em empresas como SS Participações, Sisan Participações, Hemusa e DPR. Esse bloco concentra o maior volume listado nos autos. Já no exterior, R$ 428 milhões estão alocados em uma empresa sediada nas Bahamas, território que não cobra impostos sobre renda ou transmissão de bens.

Disputas

A família Abravanel aparece pela primeira vez na lista de bilionários brasileiros da Forbes. Iris Abravanel e as seis filhas figuram entre os 300 maiores patrimônios do país, com estimativa de R$ 6,4 bilhões. Iris e as seis herdeiras ocupam o 71º lugar no ranking geral e o 12º entre as mulheres bilionárias.

Documentos judiciais mostram que as herdeiras Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, juntas a mãe, contestam cálculos da Secretaria da Fazenda, que teria incluído R$ 47 milhões adicionais em impostos ligados à transferência de bens de empresas do espólio. A defesa afirma que todos os itens do inventário estão declarados e que não há ilegalidade na manutenção dos valores no exterior.

A procuradoria estadual afirma, nos autos, surpresa com o fato de grande parte da herança estar vinculada a uma empresa sediada nas Bahamas. O Estado quer comprovação detalhada dos recursos para avançar na cobrança tributária.

Silvio Santos tinha parte da herança organizada antes da morte e já havia iniciado a distribuição de valores entre as filhas. Registros antigos mostram previsão de que cada herdeira receberia R$ 100 milhões, além de imóveis e participações. A divisão foi citada por Cintia Abravanel, que afirmou: “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança”.



