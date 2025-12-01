Apresentador Silvio Santos
Reprodução/Divulgação/SBT
Apresentador Silvio Santos

A Justiça de São Paulo determinou uma perícia independente para avaliar valores mantidos por Silvio Santos em contas no exterior, que somam R$ 429 milhões, segundo documentos do processo. A medida foi definida em 1º de dezembro pela 16ª Vara da Fazenda Pública e ocorre em meio a uma disputa entre a família Abravanel e o governo paulista sobre cobrança de impostos.

A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo, que mostrou que a análise técnica servirá para confirmar ou contestar a valoração das sociedades e dos recursos ligados ao patrimônio internacional do apresentador. O iG Gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para confirmar a informação, mas o processo corre sob sigilo desde fevereiro.

A família tenta impedir a cobrança de R$ 17 milhões em ITCMD sobre valores depositados nas Bahamas, considerado paraíso fiscal. O governo do Estado exige comprovação oficial sobre a quantia antes de liberar o montante. O perito nomeado já recebeu pagamento e terá 60 dias para entregar o laudo.

A herança total deixada por Silvio  é estimada em R$ 6,4 bilhões, com participações societárias em empresas como SS Participações, Sisan Participações, Hemusa e DPR. Esse bloco concentra o maior volume listado nos autos. Já no exterior, R$ 428 milhões estão alocados em uma empresa sediada nas Bahamas, território que não cobra impostos sobre renda ou transmissão de bens.

Disputas

família Abravanel aparece pela primeira vez na lista de bilionários brasileiros da Forbes. Iris Abravanel e as seis filhas figuram entre os 300 maiores patrimônios do país, com estimativa de R$ 6,4 bilhões. Iris e as seis herdeiras ocupam o 71º lugar no ranking geral e o 12º entre as mulheres bilionárias.

Documentos judiciais mostram que as herdeiras  Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, juntas a mãe, contestam cálculos da Secretaria da Fazenda, que teria incluído R$ 47 milhões adicionais em impostos ligados à transferência de bens de empresas do espólio. A defesa afirma que todos os itens do inventário estão declarados e que não há ilegalidade na manutenção dos valores no exterior.

A procuradoria estadual afirma, nos autos, surpresa com o fato de grande parte da herança estar vinculada a uma empresa sediada nas Bahamas. O Estado quer comprovação detalhada dos recursos para avançar na cobrança tributária.

Silvio Santos tinha parte da herança organizada antes da morte e já havia iniciado a distribuição de valores entre as filhas. Registros antigos mostram previsão de que cada herdeira receberia R$ 100 milhões, além de imóveis e participações. A divisão foi citada por Cintia Abravanel, que afirmou: “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança”.

Cintia Abravanel - a "filha número 1" é fruto do primeiro casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira Abravanel, conhecida como Cidinha. Aos 61 anos, ela trabalha como artista plástica, mas segue nos bastidores da emissora do pai como diretora do Teatro Imprensa e diretora cultural do Grupo Silvio Santos. Cintia é mãe de Tiago Abravanel, Lígia Abravanel e Vivian Abravanel.. Foto: Reprodução/Instagram
Silvia Abravanel - a "filha número 2" foi adotada por Silvio e Cidinha após ser abandonada pela mãe biológica na maternidade. Na emissora, foi apresentadora do 'Bom Dia e Companhia', de 2015 a 2022, e do 'Sábado Animado', onde segue até hoje.. Foto: Reprodução/Instagram
Daniela Beyruti - a "filha número 3" é uma das mais envolvidas nos negócios do pai. A primeira filha do casamento com Íris Abravanel assumiu a vice-presidência do SBT em 2023 após ausência do apresentador. Na emissora, já atuou como diretora-executiva e diretora artística. Daniela é casa com Marcelo Beyruty, com quem tem Gabriel, Manuela e Lucas.. Foto: Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel - a "filha número 4" é a mais conhecida pelo público, já que entrou como apresentadora do Programa Silvio Santos após a ausência do mesmo na televisão. Antes de assumir o lugar, ela apresentou outros quadros e programas da emissora. Casada com o político Fábio Faria, ela é mãe de Pedro, Jane e Senor.. Foto: Reprodução/Instagram
Rebeca Abravanel - a "filha número 5" ficou na frente das telinhas como apresentadora do 'Roda a Roda Jequiti', em 2017. Atualmente, Rebeca é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, com quem tem Benjamin, que nasceu em janeiro deste ano.. Foto: Reprodução/Instagram
Renata Abravanel - a "filha número 6" e caçula da família é presidente do conselho do Grupo Silvio Santos e se mantem longe da mídia. Renata é casada com Caio Curado desde 2015 e tem dois filhos, Nina e André.. Foto: Reprodução/Instagram


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-01/familia-abravanel-estreia-em-lista-de-bilionarios-em-meio-a-disputa-por-fortuna-de-silvio.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes