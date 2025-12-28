Instagram/Grammy Luana Piovani detona Beyoncé e Gisele Bündchen: "Nunca gostei"

Luana Piovani publicou neste domingo (28) um vídeo nas redes sociais com críticas diretas a celebridades internacionais. A atriz questionou o posicionamento político e social de nomes como Beyoncé e Gisele Bündchen.

No vídeo, Piovani afirmou que figuras públicas com grande alcance deveriam adotar uma postura mais ativa diante de questões humanitárias e políticas. A atriz disse que talento e sucesso não bastam sem compromisso social. “Tem que ser talentoso e humano, inteligente e humano. Poderoso, político e humano. Se não, não adianta anda.”

A atriz também citou exemplos positivos de personalidades que, segundo ela, usam a visibilidade para cobrar mudanças. “São verdadeiros ícones porque são relevantes na carreira, mas abrem a boca para verbalizar o que os donos do mundo precisam ser cobrados”, afirmou, ao mencionar Nina Simone e Lewis Hamilton.

Ao abordar figuras que desaprova, Piovani citou diretamente Beyoncé e Gisele Bündchen. Segundo a atriz, imagens das duas ao lado de membros da família Trump motivaram o incômodo. “Desde que vi dona Gisele, Beyoncé, indo lá de risinho com filho do Trump, morreu”, declarou.

A fala faz referência a registros divulgados pela imprensa internacional. Gisele Bündchen já foi vista em momentos de lazer com Ivanka Trump. Beyoncé também teria participado de um jantar com Ivanka, conforme veículos dos Estados Unidos.

Piovani afirmou que a postura das celebridades reforçou uma visão crítica que já existia. “Já tinha minhas preguiças gigantescas por outros motivos. É gente que eu nunca gostei muito”, disse no vídeo.

A atriz ampliou a crítica ao refletir sobre poder e influência global. “Quem pode cobrar os donos do mundo? Os outros donos do mundo, mas o que os donos do mundo querem? Todos ficarem cada vez mais donos do mundo, é isso”, afirmou.

Na sequência, Piovani voltou a reforçar o rompimento simbólico com essas referências. “Mas agora caguei, porque é tudo humanamente falso, entendeu?”, concluiu, mantendo o tom direto.

Além de Beyoncé e Gisele Bündchen, Piovani também citou Rihanna e Jay-Z de forma crítica durante a gravação.