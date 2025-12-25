Instagram Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão, morre aos 84 anos em BH

A atriz Teuda Bara morreu nesta quinta-feira (25), aos 84 anos, em Belo Horizonte. Fundadora do Grupo Galpão, a artista estava internada desde 14 de dezembro no Hospital Madre Teresa. A morte foi causada por septicemia com falência múltipla dos órgãos, segundo confirmação da assessoria da companhia.

A confirmação do falecimento foi divulgada pelo Grupo Galpão nas redes sociais. A companhia falou da relevância artística e humana da atriz para o teatro brasileiro e para a trajetória do grupo, criado no início da década de 1980, em Minas Gerais.

“A partida de Teuda representa uma perda imensurável para o Grupo Galpão, o teatro brasileiro e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela”, afirmou a companhia em publicação oficial.

“Ao mesmo tempo, fica a profunda gratidão pela alegria, pela força e pela luz raríssima que Teuda espalhou ao longo de tantos anos de vida e criação. Dividir o caminho com ela foi um presente — um exercício diário de amor, generosidade e coragem artística”, completou o grupo.

Trajetória no teatro brasileiro

Ícone do teatro nacional, Teuda Bara integrou a maior parte dos espetáculos do Grupo Galpão. A atriz tornou-se uma das figuras mais reconhecidas da cena mineira e brasileira.

Nascida em Belo Horizonte, em 1941, Teuda Bara não frequentou cursos formais de teatro. Filha de um major do Corpo de Bombeiros trombonista e de uma enfermeira cantora e parodista, iniciou a trajetória artística de forma autodidata.

Aos 30 anos, enquanto cursava ciências sociais na Universidade Federal de Minas Gerais, participou de experiências de teatro-jornal no Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Abandonou o curso para trabalhar com o diretor Eid Ribeiro e, depois, com José Celso Martinez Corrêa, em São Paulo.

Além do teatro, Teuda Bara atuou na televisão e no cinema. Na TV, participou da novela “Meu Pedacinho de Chão”, exibida em 2014, e da série de comédia “A Vila”, lançada em 2017, com Paulo Gustavo.

No cinema, integrou o elenco de produções como “O Palhaço”, dirigido e estrelado por Selton Mello, “La Playa D.C”, de Juan Andrés Arango, e “As Duas Irenes”, de Fábio Meira, filme brasileiro exibido no Festival de Berlim em 2017.

O velório da atriz será realizado na manhã desta sexta-feira (26), no Palácio das Artes, no Centro de Belo Horizonte. A cerimônia reunirá familiares, amigos e integrantes da cena cultural para a despedida da artista.

