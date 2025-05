Reprodução: Instagram Malu Valle e Paulo Gustavo

Malu Valle relembrou a última mensagem que recebeu de Paulo Gustavo momentos antes de sua morte por conta de complicações da Covid-19. Em entrevista o Sem Censura, que homenageou o astro na última sexta-feira (2), a artista falou do amigo.



"Ele me mandou: 'Eu vou entubar aqui em meia hora. Vai ser melhor para mim. Reza. Te amo'", contou ao recordar o momento em que o protagonista de Minha Mãe É Uma Peça foi entubado durante sua internação.

A atriz ainda recordou de outro momento na época do velório de Paulo: "A gente precisava se apegar a alguma coisa. Fui ler a mensagem para as pessoas, e ele tinha mandado bem no horário que ele veio a falecer, 21h12. São coisas... é muito doido", afirmou.

"Ele falava do covid 'se eu pegar, vou morrer'", acrescentou Valle. Dona Déa, que também homenageou o filho, disse que pensou estar com a doença em um certo momento, mas o teste deu negativo.

Quando se encontrou com Paulo Gustavo, a matriarca repercutiu o momento de susto com o filho: "Quando eu cheguei lá, ele olhou para a minha cara e falou: mãe, você é tão raça ruim que nem o covid aguentou com você! Aí respirou e falou a frase: 'se eu pegar, eu vou morrer'", relatou.

Assista:

“O Covid, ele falava: ‘se eu pegar, eu vou morrer’.” Malu Valle e Déa Lúcia relembram últimos momentos com Paulo Gustavo. #SemCensura40anos pic.twitter.com/wfFOTNWKqL— TV Brasil (@TVBrasil) May 2, 2025