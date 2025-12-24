Reprodução/Internet Silvia Abravanel se emociona ao falar sobre primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos

Silvia Abravanel revelou nesta quarta-feira (24) que recusou um convite para assumir um cargo de chefia no SBT. A apresentadora afirmou que não se vê preparada para lidar com a gestão de pessoas e com o ambiente de bastidores da emissora. A declaração foi feita durante entrevista ao Jornal dos Famosos.

A informação foi revelada no Jornal dos Famosos, da LeoDias TV. No programa, Silvia detalhou os motivos que a levaram a dizer não ao convite para se tornar diretora artística do canal fundado por Silvio Santos.

“Não, não, não, não tenho paciência. Eu não tenho paciência para lidar com os outros!”, afirmou Silvia. Em seguida, reforçou a decisão ao explicar a dificuldade com questões emocionais no ambiente profissional. “Já me chamaram, mas eu não tenho paciência para lidar com o psicológico das pessoas.”

A apresentadora afirmou que o convívio com artistas foi determinante para recusar o cargo. “As pessoas são muito em cima do muro. E ego de artista é pior ainda. Eu trabalhei com o Silvio Santos, que não tinha ego nenhum”, declarou.

Silvia também criticou comportamentos que considera exagerados entre profissionais iniciantes. “Aí, eu vejo pessoas que estão começando agora já com aquela coisa de [exigir] tapete vermelho, champanhe, ‘eu quero ser e acontecer’. Não dá! Eu não consigo. Minha capacidade mental, o meu hipotálamo não alcança”, disse.

Atualmente, Silvia Abravanel apresenta o programa infantil Sábado Animado. A atração é uma das últimas da TV aberta voltadas exclusivamente ao público infantil. Ao longo da carreira, ela também dirigiu diferentes formatos dentro do SBT.

Durante a entrevista, a comunicadora afirmou que não consegue sustentar personagens fora da televisão. “Eu sou muito pé no chão. Eu vivo no Brasil, não posso ser uma coisa [na TV] que não sou na minha vida real, na minha casa, dentro do meu quarto”, afirmou.

Ela também comentou a relação com o público. “Acho que as pessoas que me abordam na rua têm que ver a Silvia de cara limpa, do jeito que eu sou, eu não posso ser uma coisa que depois vou ter que representar. Eu não sei usar máscara com ninguém!”, disse.

Silvia relembrou a criação simples ao lado de Silvio Santos. “Meu pai também era uma pessoa simples, eu fui criada por uma pessoa extremamente simples. E todo mundo sabe que ele era aquilo, ele não representava. Eu comecei no SBT fiscalizando o banheiro, não tenho vergonha nenhuma de falar isso.”

Por fim, a apresentadora reconheceu que a sinceridade costuma gerar conflitos. “As pessoas se chocam demais com a minha sinceridade. Eu já perdi pessoas — não chamo de ‘amigos’”, afirmou. Ela concluiu ao comentar o próprio perfil: “Entendem a sinceridade como arrogância, grosseria, petulância, falta de humildade... Não tem isso! A gente é o que a gente é.”