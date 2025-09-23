Sony Pictures Brasil Selton Mello

Selton Mello, 52 anos, foi confirmado no elenco do longa La Perra, da diretora chilena Dominga Sotomayor. O anúncio feito nesta terça-feira (23) marca mais uma participação do ator em produções internacionais. Ele também está em Anaconda, com estreia prevista para o Natal deste ano.

A informação foi revelada pelo portal Deadline. O filme é produzido pela brasileira RT Features, de Rodrigo Teixeira, responsável por obras premiadas como Ainda Estou Aqui e Me Chame Pelo Seu Nome.

A trama é baseada no livro da escritora colombiana Pilar Quintana. O roteiro foi adaptado por Inés Bortagaray, conhecida por trabalhos de destaque no cinema latino-americano.

História e elenco

La Perra se passa em uma ilha remota no sul do Chile e acompanha Silvia, uma mulher solitária de meia-idade marcada por um passado doloroso. A personagem resgata uma cadela abandonada e a chama de Yuri, nome que havia escolhido para a filha que nunca teve. A relação com o animal se transforma em uma forma de lidar com frustrações e buscar reparação.

O elenco contará também com Manuela Oyarzún, David Gaete e Giannina Fruttero. Selton Mello deve atuar em papel central na narrativa, que mistura drama íntimo e reflexão social.

A história, segundo a produção, pretende abordar temas de maternidade, solidão e reconstrução pessoal. Dominga Sotomayor já é reconhecida pela direção sensível e pelo olhar sobre conflitos emocionais em cenários latino-americanos.

As filmagens começam em 2025, no Chile. Ainda não há previsão oficial para a estreia do longa nos cinemas.