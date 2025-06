Reprodução/Internet Garota do Momento encerra com melhor audiência em 3 anos

Garota do Momento se despediu em alta no quesito ibope: depois de um início turbulento, que acabou comprometendo o desempenho global da trama, o folhetim reagiu e se despediu alcançando o melhor último capítulo de uma novela das 18h em três anos.

Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a trama de Alessandra Poggi saiu de cena com média de 21,20 pontos, número que simboliza o melhor desempenho de um desfecho do horário desde Além da Ilusão, em agosto de 2022.

Com a preferência de 36,46% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 18h08 e 19h03,conseguiu desbancar suas quatro antecessoras: No Rancho Fundo (21,0), Elas por Elas (20,0), Amor Perfeito (20,1) e Mar do Sertão (19,4).

A melhor performance de Garota do Momento, de 22,3 pontos, foi registrada no capítulo de 13 de maio, enquanto a pior média, de 12,5 pontos, foi registrada em 15 de fevereiro.

Ao decorrer de seus 202 capítulos, o folhetim da Globo acumulou média de 18,1 pontos na Grande São Paulo — 1,1 a menos que No Rancho Fundo, sua antecessora na faixa. Mesmo com a queda, a trama não aparecerá no ranking das cinco piores performances históricas das novelas das 6.

O quinteto da vergonha continua sendo composto por Elas por Elas (15,4), Nos Tempos do Imperador (16,9), Boogie Oogie (17,4), Meu Pedacinho de Chão (17,8) e Espelho da Vida (17,8).

Globo liderou com folga durante desfecho da novela

Garota do Momento ainda conseguiu se despedir com mais audiência do que todas as TVs abertas e fechadas juntas: a Record pontuou 6,80 com o Cidade Alerta e assegurou a vice-liderança isolada.

Em terceiro lugar, surgem os canais por assinatura (3,68), seguidos pela Band (3,04). A sequência continua com o SBT (2,73), Gazeta (0,63), Cultura (0,40), Aparecida (0,35), RedeTV! (0,20), Rede Vida (0,14), Record News (0,13), RIT (0,03) e TV Brasil (0,02).