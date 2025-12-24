Reproduçao TV Globo Debora Bloch como Odete Roitman

Débora Bloch foi eleita uma das mulheres mais belas do Brasil em 2025, aos 62 anos, em ranking divulgado nesta terça-feira (23). A lista foi publicada pela revista New Mag e reúne dez nomes femininos de destaque. A eleição considera beleza, elegância, trajetória e relevância cultural no país.

O levantamento, divulgado pela New Mag, propõe uma leitura ampliada do conceito de beleza. A curadoria reuniu um júri formado por jornalistas, empresários e profissionais ligados à cultura e à moda. O resultado prioriza diversidade, representatividade e diferentes gerações.

A atriz lidera a seleção após repercussão do trabalho no remake de “Vale Tudo”. A interpretação de Odete Roitman colocou novamente o nome de Débora Bloch no centro do debate cultural. A atuação foi citada pelo júri como exemplo de maturidade artística e força simbólica.

Débora Bloch no topo de uma lista diversa

A carreira de Débora Bloch atravessa mais de quatro décadas no teatro, no cinema e na televisão. Desde “Bete Balanço”, em 1984, a atriz consolidou uma imagem associada a talento, consistência e reinvenção.

O ranking também inclui artistas da música, da moda e do entretenimento. IZA aparece entre os destaques após um ano de forte presença artística e pessoal. A cantora teve a música “Fé” reinterpretada por Maria Bethânia e Caetano Veloso, ampliando o alcance da canção.

Camila Pitanga integra a lista como representante da força feminina nas artes cênicas. A atriz mantém relevância constante na televisão e no cinema. Marina Ruy Barbosa também figura no ranking, citada pelo júri pela combinação entre estética, disciplina profissional e ambição artística.

Bruna Marquezine aparece entre os nomes pela projeção internacional e pela consolidação da carreira no audiovisual. Gabriela Loran é apontada como símbolo de representatividade trans na televisão brasileira, com destaque para papéis de relevância dramática.

Sabrina Sato integra a seleção pela capacidade de reinvenção na televisão e pela presença constante na cultura popular. Luedji Luna foi lembrada após um ano premiado na música brasileira, com reconhecimento internacional e discurso artístico consistente.

Helena Bordon representa o universo da moda e do empreendedorismo, citada como referência de estilo e influência global. Aline Weber completa a lista como um dos principais nomes brasileiros nas passarelas internacionais, com trajetória sólida e reconhecimento duradouro.