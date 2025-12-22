Instagram Tata Estaniecki e Júlio Cocielo retiram sobrenome de casados após término

A influenciadora Tata Estaniecki confirmou nesta segunda-feira (22) que reatou o relacionamento com Júlio Cocielo. A declaração ocorreu durante o programa no YouTube Previsões com Márcia Sensitiva, quadro do PodDelas, apresentado pela vidente, após o casal anunciar a separação em outubro.

Ao ser questionada sobre o casamento, Tata respondeu de forma direta. “Está ótimo”, afirmou, antes de comentar o momento da pergunta. “Estamos ao vivo, né?”, disse, em tom constrangido.

O casal havia comunicado o fim do relacionamento após oito anos juntos. Mesmo assim, Tata Estaniecki e Júlio Cocielo foram vistos juntos em diferentes ocasiões nos últimos meses, o que alimentou especulações sobre a retomada do casamento.

Durante a conversa, Márcia Sensitiva seguiu abordando o tema e perguntou: “Valeu o susto?”. Tata respondeu refletindo sobre o período de separação. “Eu acho que tudo que acontece na vida tem um porquê. E graças a Deus eu consigo ver o lado positivo das coisas, senão a gente surta se ficar vendo só o lado negativo, né?”, declarou.

Na sequência, a influenciadora afirmou que a separação trouxe aprendizados para o casal. “Eu acho que realmente precisava de uma coisa brusca pra ter mudança mesmo, dos dois lados”, disse. Em outro trecho, completou: “A gente tem isso de ‘a vida perfeita’. Não existe, né? Casal perfeito não existe.”

O trecho foi exibido ao vivo, mas acabou retirado da versão final publicada no canal oficial do PodDelas no YouTube. Mesmo assim, o corte da conversa passou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira.

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciaram o término do casamento em outubro deste ano. O casal tem dois filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. À época, ambos pediram respeito e privacidade. Após o anúncio, os dois continuaram aparecendo juntos em eventos familiares e encontros públicos. Em uma dessas ocasiões, chegaram a trocar beijos durante o aniversário da influenciadora.