Reprodução Instagram @brunabiancardi Neymar Jr. e Bruna Biancardi com as filhas Mavie e Mel

Bruna Biancardi resolveu quebrar o silêncio sobre a forma como leva a vida familiar ao lado de Neymar.

A influenciadora contestou a ideia de que a casa funcione com um grande número de funcionários e destacou que o jogador participa diretamente da rotina das filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 5 meses.

Segundo Bruna, a percepção externa sobre o cotidiano da família está longe da realidade.

“Ninguém sabe. Somos muito discretos com a nossa vida pessoal. As pessoas criam várias ideias, e eu deixo pensar. Antes, eu sentia até a necessidade de provar, mas tudo ficou mais leve depois que percebi que isso não importa. A vida é nossa, somos nós que a vivemos”, afirmou em entrevista à revista Crescer.

Ela também ressaltou que Neymar assume tarefas do dia a dia sem distinção.

“Somos muito presentes. Ele troca a fralda das meninas quando preciso, quando peço ou quando percebe que está suja, e elas sempre dormem com a gente. Somos pai e mãe, uma família normal, como qualquer outra”, disse.

A influenciadora ainda contou que o casal divide a cama com as filhas com frequência, contrariando suposições comuns sobre a criação das crianças.

“Ninguém imagina, por exemplo, que a Mavie dormiu com a gente até completar 1 ano e que, hoje, quase todas as madrugadas ela vai para a nossa cama. As pessoas devem pensar que há muitas pessoas aqui para dormir com ela, para fazer tudo, e que nós não nos envolvemos, mas não é nada disso”, relatou.

Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano e 5 meses, fruto de um breve envolvimento com Amanda Kimberlly.