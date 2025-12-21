Bruna Biancardi resolveu quebrar o silêncio sobre a forma como leva a vida familiar ao lado de Neymar.
A influenciadora contestou a ideia de que a casa funcione com um grande número de funcionários e destacou que o jogador participa diretamente da rotina das filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 5 meses.
Segundo Bruna, a percepção externa sobre o cotidiano da família está longe da realidade.
“Ninguém sabe. Somos muito discretos com a nossa vida pessoal. As pessoas criam várias ideias, e eu deixo pensar. Antes, eu sentia até a necessidade de provar, mas tudo ficou mais leve depois que percebi que isso não importa. A vida é nossa, somos nós que a vivemos”, afirmou em entrevista à revista Crescer.
Ela também ressaltou que Neymar assume tarefas do dia a dia sem distinção.
“Somos muito presentes. Ele troca a fralda das meninas quando preciso, quando peço ou quando percebe que está suja, e elas sempre dormem com a gente. Somos pai e mãe, uma família normal, como qualquer outra”, disse.
A influenciadora ainda contou que o casal divide a cama com as filhas com frequência, contrariando suposições comuns sobre a criação das crianças.
“Ninguém imagina, por exemplo, que a Mavie dormiu com a gente até completar 1 ano e que, hoje, quase todas as madrugadas ela vai para a nossa cama. As pessoas devem pensar que há muitas pessoas aqui para dormir com ela, para fazer tudo, e que nós não nos envolvemos, mas não é nada disso”, relatou.
Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano e 5 meses, fruto de um breve envolvimento com Amanda Kimberlly.