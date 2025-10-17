Reprodução/Instagram/@cociello/@maumeirelles Meirelles nega pegadinha com casal

O influenciador Júlio Cocielo anunciou o término de seu casamento com Tata Estaniecki. Os dois estavam juntos desde 2017 e chegaram a administrar o canal "Tacielo", no YouTube, que conta com mais de 3 milhões de inscritos.

O anúncio da separação foi feito, na noite da última quinta-feira (16), por meio de uma publicação nas redes sociais. Cocielo afirmou que o fim da relação não era esperado pelo casal.

"Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento", escreveu.

O influenciador também ressaltou que, apesar do fim do relacionamento, ambos continuam dividindo as responsabilidades com os filhos. "De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família", reiterou.





Cocielo ainda fez questão de deixar uma mensagem otimista aos seguidores.

"Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!", pontuou.

Encerrando o comunicado, ele reforçou que a história dos dois será sempre lembrada com respeito e gratidão.

"Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas, e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte", finalizou.

Maurício Meirelles nega envolvimento

Após o anúncio, alguns fãs do casal demonstraram não acreditar na separação e criaram uma teoria envolvendo o humorista Maurício Meirelles.



Nas redes sociais, seguidores especularam que o comediante estaria por trás da notícia e tudo não passaria de uma brincadeira, já que Tata Estaniecki ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

A dúvida surgiu porque, em seus shows de stand-up, Meirelles apresenta um quadro chamado Web Bullying, no qual realiza pegadinhas em perfis de famosos para gerar repercussão nas redes sociais.

Após ver seu nome envolvido na história, o humorista se manifestou, deixando claro que não tem nenhuma relação com o acontecido.

"Tô fazendo show aqui em Canoas e recebi mais de 50 mensagens só no último minuto. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade mesmo… ou alguma campanha", declarou.