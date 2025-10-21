Instagram Tata Estaniecki desabafa após separação de Júlio Cocielo

Tata Estaniecki quebrou o silêncio nesta terça-feira (21) sobre o fim do casamento com Júlio Cocielo, anunciado pelo influenciador no último dia 17. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora agradeceu o apoio dos fãs e afirmou que tirou alguns dias para reorganizar a rotina e cuidar dos filhos.

Nos stories do Instagram, a influenciadora explicou que o foco agora é manter a estabilidade da família e retomar gradualmente os compromissos profissionais.

“ Passando para agradecer as mensagens de carinho, as orações, as energias. Precisei desse tempo para organizar as ideias, organizar a vida, focar 100% nas crianças, o foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem, e é nisso que a gente está se concentrando ”, disse Tata no vídeo publicado.

Durante o desabafo, Tata afirmou que já retomou as gravações de trabalho e as atividades do podcast PodDelas. “ A vida tem que continuar e já estou de volta à minha rotina, no meu trabalho, já estamos gravando matéria, à noite tem gravação também ao vivo do PodDelas, e aos poucos, a vida vai se acertando, vai se alinhando ”, contou.

A influenciadora também pediu empatia dos seguidores neste período de transição. “ Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada ”, completou.

Término

No texto publicado por Cocielo, o influenciador começa: " Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento ".

Ele continua: " De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família ".

Encerrando o comunicado, ele reforçou que a história dos dois será sempre lembrada com respeito e gratidão.

" Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas, e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte ", finalizou.