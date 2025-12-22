Reprodução/Instagram Leonardo

O cantor sertanejo Leonardo, de tantos sucessos com a música e com as mulheres, pai de tantos filhos, teve uma participação exótica no programa Pânico, da Jovem Pan, onde deu uma declaração polêmica.

“Eu estou cansado de muitas coisas. Uma delas é transar”.

Então o cantor disse que só faz isto uma vez por mês e já estaria bom. Com relação a fazer uma vez por mês, ele se referia à sua esposa Poliana. Inclusive Leonardo foi aos detalhes de contar que o seu esperma só sai um bocadinho.

Prédio da Pensão

A equipe dodeu muita risada e quem assistiu ao programa com certeza deu risadas também.

Leonardo recentemente revelou que comprou um prédio em Goiânia só para pagar pensão. Ele disse que ficou com medo do futuro, então aquele prédio está reservado apenas para que sua renda pague as pensões de seus filhos.

Leonardo é um pai zeloso e não se importa de pagar a pensão dos filhos e nem se importa com a idade destes filhos. Ele se gaba de ser provedor.

Esposa Passiva

A esposa de Leonardo, a Poliana, é uma mulher muito carinhosa com toda a família, mesmo com os filhos de outras mães. Ela é apaixonada pelos netos. Então o sexo ou as peripécias de Leonardo são entendidos por Poliana como sendo apenas um detalhe da vida deles.

Paixão pelos netos

Se o Leonardo por vezes quer comer doces em outra doceira que não sejam os doces caseiros, ela entende e não se importa. Afinal ela sabe que é ela quem ele ama e quer ter ao lado. Isto é o mais importante e o que vale no casal Leonardo e Poliana.

A paixão pela família é um item de muita importância para Poliana. Uma mulher carinhosa com todos, foi a primeira a ter a ideia de cuidar dos netos gerados pela Virginia Fonseca. Ela e Leonardo tem os netos como filhos e a Poliana além de avó, procura e faz o papel da mãe das crianças.

