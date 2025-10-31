Reprodução/Instagram/@tata Tata Estaniecki desabafa após término com Cocielo

A influenciadora Tata Estaniecki, de 31 anos, usou suas redes sociais na última quinta-feira (30) para desabafar sobre a rotina com os dois filhos, Beatriz, 5, e Caio, 2, frutos do relacionamento com o youtuber Júlio Cocielo, 32. Os dois terminaram o relacionamento recentemente.

"Oi, gente. Vocês ficam mandando assim: ‘Ai, cadê? Cadê?’ Não tem nada de legal para postar para vocês, nada de interessante, nada que agregue na vida de ninguém, entendeu?", iniciou Tata em seus stories no Instagram.

"Busquei as crianças, elas jantaram, tomaram banho, o Caio dormiu, coloquei a Bia para dormir e dormi junto. Agora o Caio acordou. Ele está numa fase meio assim: às vezes toma mamadeira, às vezes não. Então nunca sei se ele vai querer ou não. Agora, por exemplo, tomou a mamadeira... acho que vou voltar a dormir", continuou.





A influenciadora destacou como tem sido sua rotina após a separação e salientou que o filho tem ido dormir tarde.

"Ele [Caio] estava muito cansado. Ontem foi dormir super tarde e acordou cedo hoje. Acho que até tenho uns vídeos aqui, vou ver se consigo postar. Ontem, às 23h, ele ainda estava ligadão! Enfim, um caos", afirmou.

Anúncio do fim

Júlio Cocielo anunciou o término do relacionamento com Tata em uma publicação no Instagram. O influenciador contou que, apesar da separação, os dois seguirão unidos para proporcionar o melhor cuidado aos filhos.

"Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez algo para nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento", escreveu.

Cocielo também deixou uma mensagem otimista aos seguidores.

"Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!", pontuou.

Encerrando o comunicado, ele reforçou que a história dos dois será sempre lembrada com respeito e gratidão.

"Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas, e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte", finalizou.