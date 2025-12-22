Instagram Lorena Maria critica MC Daniel e afirma arcar sozinha com despesas do filho

MC Daniel se pronunciou nesta segunda-feira (22) após ser exposto publicamente pela ex-companheira, Lorena Maria. O cantor publicou um vídeo nas redes sociais para comentar as acusações e afirmou que a intenção não é “convencer ninguém, apenas esclarecer os fatos”, após a repercussão do caso.





No início do posicionamento, MC Daniel explicou que decidiu falar depois de dias de silêncio por cautela. Segundo o artista, a prioridade foi preservar o filho, Rás, diante da dimensão que a polêmica tomou nas redes sociais e na imprensa.

O cantor afirmou que, quando soube da gravidez de Lorena Maria, não havia um relacionamento formal entre os dois. “A gente não tinha nenhum combinado, nem o pedido, nem da minha parte, nem da parte dela”, disse no vídeo publicado no Instagram.

MC Daniel também comentou a acusação de traição durante a gestação. O funkeiro afirmou que não havia compromisso no período citado e detalhou as datas mencionadas por Lorena Maria.

“Eu fiquei com a menina em junho. Eu troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show. E aí teve aquela troca de mensagem em agosto. Eu fiquei com a menina em junho, eu comecei a namorar em agosto, então eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela.”

Segundo MC Daniel, a versão apresentada por Lorena Maria não corresponde aos fatos. O cantor afirmou que situações foram retiradas de contexto e ganharam outra interpretação após a exposição pública.

No vídeo, MC Daniel garantiu que cumpre com as obrigações financeiras relacionadas ao filho. O cantor afirmou que nunca se recusou a ajudar e comentou o acordo feito com Lorena Maria sobre os gastos da criança. “Eu nunca na vida vou negar nada pro meu filho em hipótese alguma”, afirmou o artista. Ele também disse que procurou a família da ex-companheira com o objetivo de manter um diálogo pacífico.

Ainda segundo MC Daniel, a repercussão envolveu informações distorcidas. “Isso foi mal interpretado e foi retirado de contexto, assim como a pensão foi retirada de contexto, assim como a traição, foi criada uma narrativa, uma inverdade”, declarou.

Ao final do pronunciamento, o cantor falou que o silêncio inicial teve como principal motivação a proteção do filho. MC Daniel afirmou que decidiu se manifestar apenas quando considerou necessário esclarecer os fatos publicamente.