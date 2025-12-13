Instagram Lorena Maria acusa MC Daniel de traição durante gravidez e faz desabafo

A influenciadora Lorena Maria afirmou que foi traída por MC Daniel durante a gravidez do filho do casal, Rás, hoje com 10 meses. O desabafo foi publicado nas redes sociais na sexta-feira (12), após o término do relacionamento, ocorrido em julho de 2025.

Lorena afirmou que MC Daniel teria a humilhado para uma babá do filho ao ser questionado sobre direitos trabalhistas. Segundo a influenciadora, o cantor a chamou de “mentirosa compulsiva” e passou a falar mal dela para pessoas próximas.

“Esse homem não me deixa em paz. Esse homem fala mal de mim para todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas sobre mim para os outros. Sendo que eu não falo dele, eu não toco no nome dele, eu não estou nem aí para ele”, disse Lorena.

A influenciadora também declarou que MC Daniel teria interferido na relação dela com a mãe biológica. “Ele vai atrás dela direto, não só ele, como outras pessoas da família dele, tentando me destruir de todas as formas”, afirmou.

Lorena ainda acusou o ex-namorado de usar traumas da infância para atingi-la emocionalmente. Segundo ela, o funkeiro mencionou um abuso sofrido no passado e insinuou que uma viagem recente à Jamaica teria outro propósito. “Para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro”, declarou.

Outro ponto levantado por Lorena foi a postura pública do cantor. Ela afirmou que MC Daniel nega traições em entrevistas, mas que manteve relações com outras mulheres enquanto ela estava grávida do filho do casal.

“Vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres. Eu tirei o print de um só, porque esse foi o mais pesado. Vou deixar aqui para as pessoas tirarem as próprias conclusões. Quem é o mentiroso compulsivo?”, questionou.

A influenciadora também citou comparações feitas por MC Daniel sobre o corpo dela no período do puerpério. “Você comparava o meu corpo no puerpério, você era mais baixo do que qualquer coisa”, afirmou.

Processo judicial

Lorena disse que reúne laudos médicos e provas que devem integrar um processo judicial contra o cantor. “Hoje em dia é diferente. Hoje eu tenho meu filho. Esse homem me faz um mal muito grande. Eu tenho laudos, e tudo isso vai entrar no processo”, declarou. Ela também afirmou que não pretende mais se calar diante das situações relatadas. “Toda falta de respeito que ele fizer comigo, eu vou vir aqui falar. É o único jeito de parar”, disse.

No final do desabafo, Lorena falou da importância de se posicionar publicamente. “Querem que a gente fique calada, sofra quieta e proteja a imagem deles. Isso acabou. A gente não vai mais ficar calada. Eu não quero ser lembrada como a mulher que ficou calada”, concluiu.

O término do noivado foi anunciado por Lorena no início de julho, em publicação nas redes sociais. Na ocasião, ela pediu respeito do público. “Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher”, escreveu.