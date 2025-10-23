Instagram Lorena Maria critica MC Daniel e afirma arcar sozinha com despesas do filho

Lorena Maria desabafou nas redes sociais sobre os impasses com MC Daniel, pai de Rás, e afirmou que vem enfrentando dificuldades para cuidar do filho. A influenciadora revelou que o cantor não assume parte das responsabilidades financeiras com a criança e que decidiu recorrer à Justiça para formalizar o apoio.

O assunto ganhou repercussão após reportagem indicar que Lorena avalia uma ação judicial contra o funkeiro. Em resposta, MC Daniel afirmou que gasta cerca de R$ 38 mil por mês com o filho. No entanto, a influenciadora contestou o valor e disse que, desde o nascimento de Rás, tem custeado a maior parte das despesas.

“ Desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera ”, escreveu Lorena, afirmando que o artista demorou a contribuir com o pagamento de uma babá. “ A única coisa que pedi foi pra ele começar a pagar a babá, porque mesmo puérpera e sem trabalhar, eu custeava a funcionária, as compras da casa, farmácia, fraldas, leite, vacinas, pediatra, médico... tudo ”, completou.

Lorena também revelou que tentou formalizar um acordo com o cantor, mas o diálogo não avançou. “ Enviamos uma minuta de acordo pedindo apenas o motorista de vez em quando e um segurança pra quando eu precisasse levar o Rás para as consultas ou passear com ele. E foi negado ”, relatou.

A influenciadora afirmou ainda que o funkeiro quis reduzir o valor das despesas que já custeava. “ Além disso, ele quis reduzir o valor do que já paga diretamente nas poucas despesas que custeia. Por isso, decidi recorrer ao jurídico ”, declarou.

O casal anunciou o fim do relacionamento em 12 de julho de 2025. Desde então, Lorena Maria e MC Daniel têm trocado declarações públicas sobre a divisão de responsabilidades em relação ao filho. A influenciadora disse que busca um acordo justo e estabilidade para o bem-estar da criança.