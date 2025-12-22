Instagram Mariana Rios anuncia nascimento de Palo, primeiro filho com Juca Diniz

Mariana Rios anunciou, nesta segunda-feira (22), o nascimento de Palo , primeiro filho com o empresário Juca Diniz. A atriz, cantora e apresentadora, de 40 anos, compartilhou a informação nas redes sociais e celebrou a chegada do bebê.

A chegada do menino foi revelada por meio de uma publicação no Instagram, com registro feito durante o parto. Na legenda, Mariana escreveu: "22.12.2025. Palo Rios Botelho Diniz d’Avila. Deus te abençoe, meu filho!".

A publicação recebeu mensagens de carinho de artistas e apresentadores. Ticiane Pinheiro comentou: "Ahhhh que amor. Meu amiguinho nasceu". Daiana Garbin também deixou uma mensagem ao casal: "Deus abençoe! Parabéns!".

Mariana e Juca mantiveram parte da gestação de forma reservada, mas compartilharam momentos importantes ao longo do processo. A atriz já havia relatado que a maternidade era um desejo antigo, acompanhado de desafios emocionais e físicos.

Antes do nascimento de Palo, Mariana Rios dividiu com o público o processo para engravidar. A artista falou sobre perdas gestacionais, tentativas frustradas de fertilização in vitro e a descoberta de uma incompatibilidade genética com o parceiro, o que exigiu cuidados médicos e exames específicos.

Em junho, ao anunciar a gravidez, Mariana relatou o impacto emocional do tratamento. Ela lembrou o momento em que embriões gerados não apresentaram qualidade suficiente para avançar, descrevendo a experiência como um retorno à “estaca zero”.

O nome do bebê também carrega significado especial. Em agosto, Mariana escreveu uma carta aberta explicando a escolha e refletiu sobre o simbolismo. “Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias, com gestos e decisões”, escreveu.

