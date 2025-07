Foto: Bruno Gordilho MC Daniel e Lorena Maria

O cantor MC Daniel se pronunciou nas redes sociais neste domingo (14) após ser acusado de agredir a ex-namorada Lorena Maria. A polêmica surgiu dias após o término do casal, quando Rapha Werneck, amigo da influenciadora, afirmou que o cantor teria cometido violência física durante o relacionamento.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

“ Eu nunca agredi a Lorena, nem xinguei, nem gritei com ela na minha vida. Primeiro, por amar ela. Segundo, por respeitar – por ser minha mulher, mãe do meu filho. Minha criação jamais permitiria isso também ”, afirmou.

Nos stories, MC Daniel disse que vai processar Rapha Werneck pelas acusações. “ Infelizmente, ele vai ter que pagar na Justiça pelo que fez, por falar o que não devia. Tanto que ele já pagou e disse: ‘Depois vou me pronunciar sobre o que falei’. Vai falar p*rra nenhuma, porque ele nem me conhece ”, disparou.

O funkeiro também questionou a veracidade das mensagens que teriam sido apagadas por Werneck. “ Se ele apagou é porque é mentira, se fosse verdade ele ia deixar, né? E ele ia até o fim nisso. Se ele apagou é porque ele está devendo e agora vai ter que resolver isso na Justiça ”, concluiu.

Daniel ainda rebateu críticas de internautas sobre sua linguagem corporal. “ Eu vi que tem gente falando: ‘Ah, mas o Daniel piscou o olho quando está falando, está olhando para o lado, está debochando’. Porque chega a ser cômico, o cara falar um negócio desse e me mandar um monte de mensagem igual ele me mandou. ”

A defesa do cantor também divulgou uma nota oficial mais cedo, alegando que as postagens são infundadas. “ Algumas páginas e veículos de mídia estão, sem o devido cuidado e sem qualquer prévia checagem, repercutindo o quanto alegado nessas postagens ”, diz o comunicado.

A nota reforça que Daniel “ repudia, por completo, todas essas injustas imputações ” e afirma que “ as alegações, dissociadas de qualquer prova e emitidas por quem jamais conviveu com o então casal, não correspondem com a verdade ”.

Por fim, os advogados anunciaram que todas as medidas judiciais cabíveis já estão em andamento. “ Daniel registra que não tolerará a ilegalidade sofrida, deixando claro que já estão sendo adotadas todas as medidas legais cabíveis contra os responsáveis pelos ataques e pela indevida veiculação. ”

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel